Jaguar представил гоночный электромобиль Jaguar Vision Gran Turismo SV с четырьмя двигателями, мощностью 1900 л.с., разгоном до сотни за 1,7 сек и максималкой 410 км/ч

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Британский автопроизводитель Jaguar представил гоночный электромобиль Jaguar Vision Gran Turismo SV с впечатляющими характеристики, которые смогут ощутить на себе только геймеры. Дело в том, что модель разработана специально для гоночной игры Gran Turismo, однако создатели также построили отдельную модель для реального мира в масштабе 1:1.

Новинка разработана на основе виртуальной модели Jaguar Vision Gran Turismo Coupe, созданной для игры Gran Turismo в октябре 2019 года, при этом к доводке виртуального спорткара приложили руку вполне реальные специалисты из компаний/команд Jaguar Design, SV и Jaguar Racing. Модель сочетает дизайнерские решения моделей C-type, D-type, XJR-9 и XJR-14, а коэффициент сопротивления Cd составляет всего 0,398.

Автомобиль со сверхлегким корпусом из композитных материалов приводится в движение четырьмя электродвигателями с суммарной мощностью 1903 л.с. (1400 кВт) и крутящим моментом 3360 Нм. Используемая схема позволила реализовать интеллектуальный полный привод и векторизацию крутящего момента. В итоге болид ускоряется до 100 км/ч всего за 1,72 секунды (до 60 миль/ч — за 1,65 секунды), а его максимальная скорость составляет 410 км/ч (255 миль/ч).

«Прокатиться» на Jaguar Vision Gran Turismo SV в игре Gran Turismo можно будет уже в 2021 году.

Источник: Jaguar