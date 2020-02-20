Jaguar представил концепт электрического беспилотника Project Vector для использования в каршеринге и службах доставки, дорожные тесты стартуют уже в 2021 году

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Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил прототип беспилотного электрического шаттла Project Vector, созданный в рамках инициативы Destination Zero. Данное средство передвижения демонстрирует, каким по мнению разработчиков будет общественный транспорт будущего.

Четырехметровый однообъемник Jaguar Project Vector построен на скейтборд-платформе, в которой батареи и электродвигатели скрыты под плоским полом. Подобная схема повышает полезный объем салона и позволяет легко трансформировать его в зависимости от необходимой модели использования.

В частности, разработчики предложили три базовых варианта салона: для индвидуального/семейного использования, в качестве общественного транспорта и для коммерческой доставки грузов и заказов в рамках «последней мили». Данные о мощности двигательной установки, объеме батарей и запасе хода пока не озвучиваются.

Несмотря на футуристичность модели Project Vector, ее создатели собираются уже в конце 2021 года запустить на ее основе сервис такси в британском Ковентри, где находится штаб-квартира Jaguar Land Rover. Платформа у модели «autonomy-ready», так что ею можно управлять как самостоятельно, так и автономно, при соблюдении необходимых требований.

Напомним, что недавно аналогичную модель показала компания General Motors, ее шаттл Cruise Origin без руля, педалей и водительского места также будет задействован в службе автономных такси.

Источник: Engadget, Jaguar Land Rover