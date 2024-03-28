Новости Технологии 28.03.2024 в 19:40 comment views icon
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Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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В феврале корпорация Google открыла новый офис стоимостью $2,1 млрд.

Расположен он в районе Гудзон-сквер в Нью-Йорке. Это 12-этажное здание «Сент-Джонс Терминал», построенное на железнодорожном вокзале 1930-х годов.

Инсайдер сделанный фоторепортаж из этого здания. Делимся им с вами.

1. Гостиная

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

В гостиной много пространства. Потолки высокие, много мебели. Есть кафе где можно заказать чай, кофе и другие напитки. И все бесплатно.

2. Мебель

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд
В офисе много дизайнерской мебели, изготовленной на заказ.
Особенно запоминаются стулья.

3. Тренажерный зал

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

В отдельной части здания есть пространство для занятий спортом. Здесь есть зал велотренажеров, комната йоги, студия боевых искусств, отдельное пространство для персональных тренировок.

4. Велотренажеры

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

5. Студия йоги

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

6. Зал боевых искусств

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

Рядом со студией йоги есть зал боевых искусств, где пол полностью оббит матами.

7. Массажный кабинет

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

В массажных кабинетах есть различные аппараты ударно-волновой и компрессионной терапии.

8. Магазин товаров Google

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

Рядом с лобби-кафе есть специальный магазин с товарами Google, Android и YouTube.

9. Брендированные аксессуары для домашних животных

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд
Есть даже аксессуары для домашних животных с логотипом Google.

10. Микрокухни

Одна з мікрокухонь Google із різноманітними закусками

Для особо привередливых есть микрокухни. Они оснащены кофемашинами, есть много фруктов и другой еды.

11. Кафетерии с бесплатным питанием

Веганська кухня Google

Настоящие кафетерии в новом офисе Google — это главное преимущество работы здесь. В кафетерии прекрасный интерьер и неограниченное количество изысканных веганских блюд.

12. Ванные комнаты

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

Ванная комната Google на 12-м этаже имеет панорамные виды на Нью-Йорк.

13. Коворкинги

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

Google заявляет, что спроектировал офис таким образом, чтобы команды были пропорционально распределены для совместной работы.

Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

«Хотя было много людей, Google, казалось, выделил достаточно места почти для всего, чтобы создать хорошее настроение сотрудникам. Если бы я работал здесь, я бы хотел появляться здесь каждый день», — резюмировал свои впечатления корреспондент.

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