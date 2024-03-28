Йога, массаж и полный all-inclusive: журналисты побывали в новом офисе Google за $2,1 млрд

В феврале корпорация Google открыла новый офис стоимостью $2,1 млрд.

Расположен он в районе Гудзон-сквер в Нью-Йорке. Это 12-этажное здание «Сент-Джонс Терминал», построенное на железнодорожном вокзале 1930-х годов.

Инсайдер сделанный фоторепортаж из этого здания. Делимся им с вами.

1. Гостиная

В гостиной много пространства. Потолки высокие, много мебели. Есть кафе где можно заказать чай, кофе и другие напитки. И все бесплатно.

2. Мебель

В офисе много дизайнерской мебели, изготовленной на заказ.

Особенно запоминаются стулья.

3. Тренажерный зал

В отдельной части здания есть пространство для занятий спортом. Здесь есть зал велотренажеров, комната йоги, студия боевых искусств, отдельное пространство для персональных тренировок.

4. Велотренажеры

5. Студия йоги

6. Зал боевых искусств

Рядом со студией йоги есть зал боевых искусств, где пол полностью оббит матами.

7. Массажный кабинет

В массажных кабинетах есть различные аппараты ударно-волновой и компрессионной терапии.

8. Магазин товаров Google

Рядом с лобби-кафе есть специальный магазин с товарами Google, Android и YouTube.

9. Брендированные аксессуары для домашних животных

Есть даже аксессуары для домашних животных с логотипом Google.

10. Микрокухни

Для особо привередливых есть микрокухни. Они оснащены кофемашинами, есть много фруктов и другой еды.

11. Кафетерии с бесплатным питанием

Настоящие кафетерии в новом офисе Google — это главное преимущество работы здесь. В кафетерии прекрасный интерьер и неограниченное количество изысканных веганских блюд.

12. Ванные комнаты

Ванная комната Google на 12-м этаже имеет панорамные виды на Нью-Йорк.

13. Коворкинги

Google заявляет, что спроектировал офис таким образом, чтобы команды были пропорционально распределены для совместной работы.

«Хотя было много людей, Google, казалось, выделил достаточно места почти для всего, чтобы создать хорошее настроение сотрудникам. Если бы я работал здесь, я бы хотел появляться здесь каждый день», — резюмировал свои впечатления корреспондент.

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