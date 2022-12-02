Калифорнийский стартап Monarch Tractor начал производство автономных электрических тракторов с искусственным интеллектом NVIDIA Jetson Edge

Базирующийся в Калифорнии стартап Monarch Tractor сообщил о начале производства своих первых сельскохозяйственных машин с функциями искусственного интеллекта. Электрический трактор MK-V для выполнения сельскохозяйственных работ использует ИИ-платформу NVIDIA Jetson Edge. Причём выполнять поставленные задачи трактор может как с водителем за рулём, так и без него.

«NVIDIA Jetson позволяет MK-V запускать приложения искусственного интеллекта в режиме реального времени с малой задержкой, в то же время экономя энергию для увеличения срока службы батареи и времени работы», — заявил генеральный директор Monarch Tractor Правин Пенметса.

Тракторы MK-V используют по 6 системных модулей Jetson Xavier NX, которые позволяют им перемещаться по полям, используя только камеры. По словам Пенметса, это имеет решающее значение для безопасности, поскольку в сельскохозяйственных условиях сигналы GPS могут отсутствовать. Визуальное представление об окружающей среде обеспечивают 2 3D-камеры и 6 стандартных камер.

Дополнительно отмечается, что трактор ежедневно собирает и анализирует данные об урожае и может обрабатывать данные с навесного оборудования, оснащённого датчиками и средствами визуализации. Эти данные можно использовать для корректировки агрегатов в режиме реального времени, долгосрочных оценок урожайности, текущих стадий роста и других показателей здоровья сельскохозяйственных культур.

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Первые 6 тракторов MK-V Founder Series поступают в винно-спиртовую корпорацию Constellation Brands.

Источник: The Verge