NVIDIA анонсировала модуль Jetson Xavier NX для роботов и систем с ИИ

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Компания NVIDIA подготовила к выпуску вычислительный модуль Jetson Xavier NX, предназначенный для использования в задачах искусственного интеллекта. Новинка позиционируется в качестве компактного суперкомпьютера для роботов и встраиваемых систем.

Модуль Jetson Xavier NX представляет собой компактную плату размерами 70х45 мм. При этом она включает однокристальную систему NVIDIA Xavier, которая включает шесть 64-битных вычислительных ядер ARM Carmel, 6 МБ кэш-памяти второго уровня, 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, GPU NVIDIA Volta с 384 ядрами CUDA, 48 тензорными ядрами и 2 ядрами NVDLA (NVIDIA Deep Learning Accelerator). Чипсет дополнен оперативной памятью LPDDR4x объёмом 8 ГБ с пропускной способностью 51,2 ГБ/с и флэш-памятью eMMC ёмкостью 16 ГБ.

Несмотря на небольшие размеры, NVIDIA заявляет, что модуль Jetson Xavier NX обеспечивает производительность суперкомпьютера. Устройство может работать в двух режимах. При базовом уровне энергопотребления 10 Вт обеспечивается производительность на уровне 14 TOPS (триллионов операций в секунду), а при повышении рабочих частот энергопотребление возрастает до 15 Вт, а производительность – до 21 TOPS.

Новый модуль Jetson Xavier NX поступит в продажу в марте по цене $399.

Источник: NVIDIA