Карта памяти Lexar Professional SD 8.0 имеет скорость до 1700 МБ/с — но ни одна камера ее не поддерживает

Карта памяти Lexar Professional SD 8.0 слишком быстрая для всех современных устройств. Ни одно не обеспечит максимальной скорости, на которую она способна.

Новая карта SD обеспечивает скорость чтения и записи до 1700 МБ/с и 1000 МБ/с соответственно. Она опередила свое время, поскольку она не является полностью совместимой с камерами и любыми другими устройствами, которые используют этот формат. Скорее всего, в реальном случае применения скорость будет уменьшена до стандарта UHS-I.

Lexar недавно выпустила серию карт на основе флэш-памяти, включая вариант из нержавеющей стали Gold и Silver Pro, которые соответствуют требованиям UHS-II. Но стандарт SD 8.0 использует линии PCIe 4.0 для достижения скорости до 2 ГБ/с.

Только устройства для считывания карт или камеры, которые соответствуют стандарту SD 8.0, могут реализовать полную скорость Lexar Professional SD 8.0. Однако пока таких не существует, поскольку стандарт был окончательно разработан только месяц назад. Стандарт SD 8.0 создан для использования с PCIe: PCIe Gen 4 x1, PCIe G3 x2 или PCIe Gen4 x2. SD-карта будет работать с существующими камерами и устройствами, но с соответствующим ограничением.

Вероятно, Lexar представила карту SD 8.0, чтобы продемонстрировать ее производительность как концепцию. Ни один другой производитель накопителей еще не демонстрировал карты SD 8.0. Дело в том, что стандарт фактически соответствует SD Express, скоростному стандарту карт памяти, который так и не был поддержан индустрией.

Высокоскоростное хранилище важно для камер из-за большой размер файлов видео 8K RAW или создание изображений высокого разрешения. Но пока ускорить обработку файлов не получится. Не факт, что подобные устройства появятся в ближайшее время. Несмотря на анонс, карта не представлена на сайте Lexar, хотя есть ее новые карты UHS-II SDXC.

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Источники: PetaPixel, Tom`s Hardware

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