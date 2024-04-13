Western Digital представила SD-карту SanDisk на 4 ТБ с NAND — в продаже с 2025 года

Семь лет назад все были поражены картой microSD от SanDisk на 400 ГБ, а сейчас Western Digital демонстрирует полноразмерную SD-карту с емкостью, большей в 10 раз. Новая SD-карта SanDisk Extreme Pro SDUC 4 TB предназначена для фотоаппаратов и ноутбуков, которая будет доступна в 2025 году.

Компания Western Digital представила 4 ТБ SD-карту на выставке NAB на этой неделе. Она соответствует стандарту Secure Digital Ultra Capacity (SDUC, который поддерживает до 128 ТБ). Карта использует интерфейс Ultra High Speed-I (UHS-I) и соответствует классу скорости 10, поэтому поддерживает минимальную скорость 10 МБ/с и максимальную скорость передачи данных 104 МБ/с при работе в UHS104 (SDR104) режиме. SD-карта также соответствует классу скорости видео V30 и поддерживает минимальную скорость последовательной записи 30 МБ/с, которая считается достаточной для записи видео 8K.

Сейчас Western Digital не раскрывает, что означает использование NAND в карте SanDisk Extreme Pro SDUC 4 ТБ. Учитывая высокую емкость и отдаленную дату выпуска, карта может стать одним из первых продуктов, в котором будет использована технология BiCS 9 NAND.

Компания не сообщает, сколько будет стоить SD-карта SanDisk Extreme Pro SDUC 4 ТБ. Карта SanDisk Extreme Pro объемом 1 ТБ стоит $140, поэтому можно представить цену SD-карты объемом 4 ТБ с передовой NAND на уровне $600 или более.

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Источники: Western Digital, AnandTech