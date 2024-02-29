Новости Устройства 29.02.2024 в 08:00 comment views icon

Быстрее некоторых SSD: Samsung представляет карты microSD SD Express на 256 ГБ со скоростью 800 МБ/с и UHS-1 на 1 ТБ с V-NAND

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Samsung представила новое поколение карт памяти microSD. Компания начала тестирование карты памяти microSD SD Express объемом 256 ГБ, которая имеет скорость последовательного считывания до 800 МБ/с, а также объявила о начале массового производства карточек на 1 ТБ UHS-1.

По утверждению Samsung, компания впервые в отрасли представила настолько высокопроизводительную карту microSD на основе интерфейса SD Express. Разработка стала результатом успешного сотрудничества с клиентом для создания индивидуального продукта.

Samsung microSD

Благодаря дизайну с низким энергопотреблением, а также встроенному программному обеспечению, оптимизации для высокой производительности и управлению температурой, карта Samsung SD Express microSD в малом формфакторе обеспечивает производительность, эквивалентную некоторым SSD. В то время как скорость чтения большинства традиционных карт microSD на основе интерфейса UHS-1 ограничена 104 МБ/с, SD Express удалось повысить ее до 985 МБ/с, до сих пор такие карты microSD не были коммерчески доступны.

Скорость последовательного считывания карты SD Express microSD от Samsung достигает 800 МБ/с — в 1,4 раза быстрее, чем у твердотельных накопителей SATA (до 560 МБ/с) и более чем в четыре раза быстрее, чем у традиционных карт памяти UHS-1 (до 200 МБ/с), что позволит ускорить работу программ на ПК и мобильных устройствах. Чтобы обеспечить стабильную производительность и надежность в малом формфакторе, технология Dynamic Thermal Guard (DTG) поддерживает оптимальную температуру даже во время длительных сеансов использования.

Карта microSD UHS-1 на 1 ТБ с V-NAND на 1 ТБ

Новая карта памяти microSD от Samsung объемом 1 ТБ содержит восемь уровней V-NAND 8-го поколения общей емкостью 1 ТБ, реализуя характеристики, которые ранее были возможны только на SSD. Новая карта памяти microSD объемом 1 ТБ «прошла самые строгие тесты в отрасли» и имеет защиту от воды, экстремальных температур, падений, износа, рентгеновского излучения и магнитного поля.

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Samsung microSD

Заявленная защита действительна только для карты microSD UHS-1 на 1 ТБ (не для карты SD Express microSD на 256 ГБ). Она предусматривает глубину погружения 1 м в соленую воду на время до 72 часов. Рабочие температуры — от -25 ℃ до 85 ℃), нерабочие температуры — -40 ℃ до 85 ℃. Карта выдерживает стандартные рентгеновские аппараты аэропорта (до 100 мГр). Магнитное поле эквивалентно мощному МРТ-сканеру (до 15 000 Гс). Изделие выдерживает падение с высоты до 5 м и до 10 000 изменений карты.

Карта microSD SD Express на 256 ГБ будет доступна для приобретения позже в 2024 году, а карта microSD UHS-1 на 1 ТБ будет выпущена в третьем квартале этого года.

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