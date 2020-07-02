КБ «Южное» успешно закончило цикл наземных испытаний ракетного двигателя РД-861К

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Конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля успешно провело финальное доводочное испытание ракетного двигателя РД-861К. Его планируется использовать в качестве маршевого двигателя на второй ступени новой ракеты Циклон-4М. Тест был проведён на стенде «Южмаша» ещё 26 июня, но информация об этом была опубликована лишь в начале июля.

Испытание состояло из трёх серий по пять включений совокупной длительностью 1601,6 секунды. Это был заключительный этап полного цикла наземных испытаний двигателя. Он окончательно подтвердил работоспособность избранной конструкции, систем и узлов двигателя в диапазоне заданных условий эксплуатации, соответствие основных характеристик РД861К заданным Техническим заданием. Также этот этап подтвердил готовность двигателя к лётным испытаниям в составе ступени ракеты-носителя.

РД861К – это двигатель верхней ступени ракеты-носителя с турбонасосной системой подачи компонентов топлива, без дожигания генераторного газа и вдувом его в закритическую часть сопла. Двигатель способен обеспечивать многократный запуск и управление вектором тяги по каналам «тангаж» и «рыскание» в условиях космического пространства во время выведения полезной нагрузки в целевую точку траектории.

Основные характеристики двигателя РД861К: