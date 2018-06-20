КГГА подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Visa, которое позволит совместно внедрять инновационные городские проекты

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Киевская городская государственная администрация подписала с компанией Visa соглашение о партнерстве и сотрудничестве. В рамках данного сотрудничества команды КГГА и Visa будут совместно работать над внедрением новых сервисов и созданием инновационных городских проектов для Киева.

От КГГА документ подписал мэр столицы Виталий Кличко, который напомнил, что уже более трех лет столичные власти активно развивает цифровую городскую инфраструктуру, внедряя систему технологического управления городом KYIV Smart City, и безналичные платежи — одно из важных направлений этой работы.

«Сегодня киевляне могут оплачивать бесконтактно проход в метро. А также осуществлять расчеты с помощью технологий PayPass, Google Pay, Apple Pay. Киев стал пятым городом в мире, который ввел проход в метро с помощью бесконтактных платежных карт», — отметил Виталий Кличко.

Также киевляне имеют возможность осуществлять безналичную оплату за коммунальные услуги. Более 300 тысяч жителей города платят за услуги ЖКХ онлайн — через электронные сервисы и мобильные приложения.

«И это только начало. Ведь мы постоянно развиваем проекты Smart City, улучшающие комфорт, безопасность и качество жизни киевлян. Именно поэтому для нас важно сотрудничество с компанией Visa — одним из крупнейших мировых провайдеров электронных финансовых услуг. Ведь это дает нам новые возможности для развития системы безналичных расчетов в городе», — отметил Виталий Кличко.

В свою очередь и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании «Visa» Дмитрий Крепак отметил, что компания заинтересована работать в столице Украины и рассказал о направлениях деятельности, которые будут внедряться в городе.

«Мы поддерживаем город Киев в стремлении воплощать новые технологии и улучшать качество жизни граждан. Наша компания имеет большой опыт во внедрении крупных программ в европейских столицах. Примером может быть Лондон, там до 50% операций расчетов в транспорте происходит безналичным путем», — отметил Дмитрий Крепак.

Виталий Кличко объяснил, что столичная власть поддерживает переход на электронные платежи, так как это позволит сэкономить время, уменьшить махинации при оплате, обеспечить прозрачность и контроль за поступлениями и расходами городского бюджета. Именно поэтому город выходит на новый этап развития инфраструктуры безналичных платежей в рамках программы Сashless Сity.

«Безналичный город получает больше налоговых поступлений, ведь мы выводим экономику из тени. Мы можем получать данные, которые позволят узнать больше о потребностях граждан и создавать те сервисы, которые им нужны. Город без наличных — это и уменьшение затрат на управление денежными средствами. Это эффективные управленческие процессы. И самое главное, это — повышение качества жизни граждан», — подчеркнул мэр.

Напомним, что ранее КГГА обещала создать единую автоматизированную систему оплаты проезда в метро и наземном транспорте, которую интегрируют с «Личным кабинетом киевлянина» и социальным процессингом города.

Источник: КГГА