КГГА создаст единую автоматизированную систему оплаты проезда в метро и наземном транспорте, которую интегрируют с «Личным кабинетом киевлянина» и социальным процессингом города

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КГГА сообщила о создании единой общегородской системы оплаты проезда и учета пассажиров в муниципальном транспорте Киева. Уже в ближайший месяц Департаменты информационно-коммуникационных технологий транспортной инфраструктуры КГГА должны предоставить на обсуждения проект внедрения этой системы.

По задумке властей Киева, единая общегородская система оплаты проезда будет создана на базе уже существующих систем оплаты проезда и учета пассажиров КП «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» с соответствующей доработкой и дооснащением.

Как отмечается, в метро, где уже внедрена автоматизированная система оплаты проезда, платить можно пластиковыми жетонами, бесконтактными пластиковыми проездными билетами и банковскими бесконтактными карточками. В то же время «Киевпастранс» к настоящему времени внедрил лишь отдельные элементы такой автоматизированной системы: на скоростном трамвае, фуникулере, городской электричке. Иными словами, в обозримом будущем и метро и весь наземный транспорт будут предоставлять одинаковые возможности в плане способов оплаты проезда.

Одновременно было объявлено о создании общего процессингового центра по обработке данных, управления, расчетов и формирования финансовой отчетности, системы продаж и пополнения электронного проездного билета.

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГіОЦ), который уполномочен взымать плату за транспортные услуги, интегрирует автоматизированную систему с «Личным кабинетом киевлянина», о котором мы уже рассказывали, и социальным процессингом города.

Источник: КГГА