КГГА: родители столичных школьников могут выбрать форму обучения своих детей и изменить выбор в течение учебного года

В Киеве в очередной раз проинспектировали учебные заведения в рамках подготовки к новому учебному году. В состав инспекции вошли представители Министерства образования и науки, Департамента образования и науки КГГА, районных государственных в Киеве администраций. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

«В этом году 1252 образовательных учреждения готовятся к новому учебному году в условиях военного положения. Общее количество городских программ, которые планировалось финансировать, было сокращено вдвое. В то же время сохранены в полном объеме все программы, направленные на безопасность детей и преподавателей, в том числе обустройство укрытий и обеспечение пожарной безопасности. На сегодняшний день работы по этим программам продолжаются и будут завершены вовремя. К началу учебного года должны быть подготовлены все образовательные учреждения», – заявила Елена Фиданян.

Директор Департамента особо подчеркнула, что все родители смогут сами выбрать для своих детей любую форму обучения в учебных заведениях и при необходимости изменить форму обучения в течение учебного года.

«Ни в коем случае принуждения к той или иной форме обучения в столице не будет, и родители будут выбирать сами любую форму обучения: офлайн, онлайн или индивидуальную. Не будет и единого шаблона для всех школ столицы, каждая будет принимать то или иное решение, опираясь на множество факторов. На сегодняшний день большинство школ находится в процессе избрания формата обучения в новом учебном году, и мы ожидаем их решения в течение 10 дней», – подчеркнула Елена Фиданян.

Она также напомнила, что нагрузка на столичные учебные заведения не уменьшится даже из-за того, что почти 20% столичных школьников находится за границей. Часть из них станет участниками образовательного процесса дистанционно. Кроме того, дополнительно киевские школы примут детей вынужденных переселенцев.

Отметим, что согласно предварительным данным опроса родителей киевских школьников, почти 70% выбрали для детей очную форму обучения с 1 сентября (еще 20% до сих пор за границей, а 10% выбрали альтернативную форму обучения).

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Источник: КГГА