КГГА: В 2021 году все столичные школы полностью перейдут на электронные журналы, их уже частично используют 2/3 киевских школ

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Уже в следующем году столичные школы полностью перейдут на работу с электронными классными журналами, а их бумажные версии больше не понадобятся. Об этом во время совещания с председателями районных государственных администраций сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

«С первого сентября 2020 года почти все 1-4 классы перешли на работу в системе «Электронный классный журнал». Но для полного перехода всех классов на такой формат работы мы должны обеспечить подключение к интернету в каждой школе и в каждом кабинете», — рассказал Валентин Мондриевский.

По его словам, в период дистанционного обучения электронные журналы и дневники использовали 64% учреждений общего среднего образования города. Однако, кроме ведения электронного журнала, учителя обязаны вести и бумажный вариант журнала.

«Мы продолжаем модернизировать систему образования, применяя все больше и больше электронных продуктов. Так, каждая четвертая школа в Киеве уже не один год работает с различными ресурсами, такими как «Единая школа», HUMAN школа, shodennik.ua, SMART SCHOOL, e-schools.info, school.academy.com.ua, atoms.com.ua и т.д.», — рассказал представитель КГГА.

Он добавил, что школы Киева готовы работать в новых реалиях, а город делает все возможное для улучшения учебной системы в условиях пандемии, а также для безопасности школьников и учителей.

Напомним, что ранее Министерство образования Украины запустило пилотный проект государственных электронных дневников и журналов для школ, пообещав его сделать доступными всем желающим.

Источник: КГГА

P.S. А в школах ваших детей уже работают электронные дневники и журналы?