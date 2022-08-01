Kia Challenge: воры угоняют автомобили Kia и Hyundai при помощи всего лишь USB-кабеля для смартфона

Вирусные видеоролики «Kia Challenge», размещённые в TikTok и YouTube, привели к увеличению числа краж автомобилей. Дело в том, что в обучающих видеороликах рассказывается, как угнать автомобиль, используя только USB-кабель для зарядки смартфона.

Такие ролики демонстрируют, что угонщики нацеливаются на автомобили Kia и Hyundai. При этом им не нужны ключи или брелоки. Злоумышленники снимают кожух под рулевым колесом и используют USB-шнур для запуска двигателей автомобилей. На некоторых видеороликах видно, как воры разъезжают на угнанных машинах, разбивают или бросают их.

В Милуоки, штат Висконсин, где эта тенденция, по-видимому, зародилась, на кражи моделей Hyundai и Kia приходится 66% всех краж автомобилей. Показатель краж вырос на 2500% по сравнению с прошлым годом. Полиция в других регионах США также «наблюдает необычную тенденцию» в отношении краж автомобилей, связанных с публикациями в социальных сетях.

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Автомобили Kia с 2011 по 2021 год и Hyundai с 2015 по 2021 год стали мишенью Kia Challenge из-за «уязвимости», которая позволяет запускать их двигатели с помощью USB-кабеля после взлома рулевой колонки. Более новые модели 2022 года уже не страдают от этой уязвимости. К сожалению, угонщики не ограничиваются только кражей автомобилей. Зачастую они устраивают аварии на угнанных автомобилях или небезопасно ведут себя на дороге. Это приводит к тому, что подозреваемые и случайные прохожие неоднократно были серьёзно ранены или убиты в результате в результате происшествий.

Вместе с тем Kia и Hyundai отметили, что им известно о кражах, и что все их автомобили «соответствуют или превосходят» Федеральные стандарты безопасности транспортных средств.

Источник: Insider