Kia Motors показала первое изображение концептуального электромобиля, который будет представлен на Женевском автосалоне

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Компания Kia Motors показала первое изображение полностью электрического концепта, который будет представлен публике на Женевском автосалоне в начале марта текущего года.

Внешность новинки была создана в Европейском центре дизайна Kia Motors во Франкфурте (Германия). По задумке авторов проекта, неназванный пока концепт должен выражать эмоциональность и воодушевление бренда по поводу грядущей электрификации автомобилей.

«Автомобильный дизайн — это то, что заставляет сердце биться чаще, и мы считаем, что нет абсолютно никаких причин, почему это должно измениться просто потому, что автомобиль станет электрическим», — отметил Грегори Гийом (Gregory Guillaume), вице-президент по дизайну Kia Motors Europe.

На первом изображении можно отметить агрессивно очерченный капот, расширенные колесные арки, камеры вместо боковых зеркал и необычную фронтальную светотехнику, которая напоминает очки. При этом светятся не только фары и область между ними, но и логотип KIA, выполненный в новом шрифте.

Технические характеристики модели пока не озвучиваются, так что нам остается ждать начала выставки 2019 Geneva International Motor Show, чтобы узнать все подробности.

Напомним, что на CES 2019 компания Kia Motors представила технологию анализа эмоционального состояния пассажиров беспилотных авто.

Источник: Kia Motors