Kia Motors представила технологию анализа эмоционального состояния пассажиров беспилотных авто

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В рамках выставки CES 2019 южнокорейская компания Kia Motors представила R.E.A.D. — систему распознавания настроения пассажиров беспилотного автомобиля, призванную наладить «эмоциональную коммуникацию» между человеком и транспортным средством.

Как сообщается, решение представляет собой систему, оснащенную технологией распознавания эмоций, а также сенсорами, которые анализируют сердцебиение и электрическую активность кожи пассажиров. На основе этих данных алгоритм определяет настроение последних и настраивает соответствующим образом обстановку в салоне: кондиционирование, температуру, освещение и развлекательную систему (музыку и видео), — «делая пребывание в беспилотном автомобиле максимально комфортным и уютным».

Напоследок отметим, что помимо R.E.A.D., Kia Motors также представила особые сидения, способные вибрировать в такт музыке, и систему V-Touch, позволяющую управлять беспилотными автомобилем жестами и выражением лица.

Источник: N+1