Киберполиция в сотрудничестве с monobank и «ПриватБанком» поймала фишеров, присвоивших 10 миллионов гривен с банковских карт украинцев

И опять пресловутый фишинг, до сих пор остающийся самой популярной схемой обмана в интернете — сотрудники киберполиции в сотрудничестве с monobank и «ПриватБанком» недавно разоблачили две преступные группы, члены которой присваивали деньги украинцев, пытавшихся получить финансовую социальную помощь от государства и стран Европейского Союза.

Согласно материалам следствия, фигуранты использовали фишинговые сайты, которые маскировали под ресурсы по предоставлению социальных выплат, в частности, «Є-підтримки», сайты помощи от ЕС, государственных программ Президента Украины и ресурсы по продаже военной амуниции. Сведения о банковских картах, которые вводили граждане вроде якобы для получения «материальной помощи», автоматически попадали к злоумышленникам, а те уже по привычной схеме присваивали деньги со счетов жертв.

По предварительной оценке, общая сумма ущерба составляет более 10 миллионов гривен. В настоящее время правоохранители устанавливают круг потерпевших.

С привлечением спецподразделения полиции «ТОР» правоохранители провели 42 обыска на территории 15 областей Украины и изъяли: более 100 мобильных телефонов, 53 ноутбука и другую компьютерную технику, банковские карты, «черновые» записи, около 1,5 миллиона гривен наличными и т.п. машин. Также заблокирован криптокошелек с около 40 тысячами долларов США.

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Девять фигурантов расследования задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины — им уже объявлено подозрение. По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 3, 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет, а второй — от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Подобные фейковые онлайн-формы и сайты, которые мимикрируют под официальные государственные и банковские ресурсы и воруют персональные данные — не что-то новое. Как ни странно, сейчас мошенники активно пытаются нажиться на тему социальных выплат. Чтобы не попасть на удочку мошенников, достаточно помнить о базовых правилах кибергигиены — устанавливать приложения только из официальных источников, не переходить по ссылкам и ни в коем случае не вводить личные данные или данные платежных карт на сомнительных и поддельных сайтах без SSL-сертификата (это можно проверить наличие значка замка возле адреса). Доверять нужно только официальным источникам информации, и, если есть хоть малейшее сомнение, то дополнительная проверка лишней не будет никогда, особенно в военное время.