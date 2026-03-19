19.03.2026

В Киеве разоблачили криптовалютную пирамиду: основателя подозревают в мошенничестве на $1 млн

Шадрін Андрій

У Києві викрили криптовалютну піраміду: засновника підозрюють у шахрайстві на $1 млн

Киевская киберполиция установила личность одного из основателей сети финансовых пирамид, которая действовала под маской легальной крипто-инвестиционной платформы. За четыре года работы схема вытянула из доверчивых инвесторов около $1 млн в криптовалюте. Фигуранту дела грозит 8 лет заключения.


Схема заработала в 2022 году. Организаторы создали онлайн-платформу, которая предлагала вложения в собственный криптовалютный токен. Проект позиционировался как полноценный игрок крипторынка, якобы разрабатывающий новые продукты для популяризации цифровых активов и позволяющий пользователям зарабатывать на этом. Порог входа был символическим — от 50 USDT, что делало схему доступной для широкой аудитории. Регистрация, пополнение счетов и «консультации» происходили через специализированный вебсайт и популярный мессенджер.

На самом деле платформа работала по классической пирамидальной схеме: выплаты участникам формировались не с реальной прибыли, а с денег новых вкладчиков. Технически механизм был реализован через бинарную систему комиссий — стандартный инструментарий сетевого маркетинга, по которому доход зависел не от инвестиций, а от того, сколько новых людей удастся затянуть в схему.

Продвижением занимались основатель вместе с женой — через собственные аккаунты в Instagram. К рекламе также привлекали сторонних блогеров, которые агитировали подписчиков вкладывать средства в проект. Участники схемы имели технический бэкграунд в сфере IT и самостоятельно обеспечивали разработку и поддержку инфраструктуры платформы. Следователи Днепровского управления полиции ГУНП в Киеве и киберполицейские провели обыски сразу в четырех областях: Хмельницкой, Одесской, Черниговской и Полтавской. Изъята компьютерная техника, документы и автомобиль. Расследование вели под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева.


Одному из фигурантов объявлено подозрение по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество в особо крупном размере. Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы. Доказанная сумма мошенничества — более 20 млн грн, а в целом, с учетом изменений курса валют с 2022 года, было обмануто клиентов на сумму примерно $1 млн. Досудебное расследование продолжается.

Этот кейс — очередной пример того, как криптовалютная тематика используется для легализации классических пирамидальных схем: низкий порог входа, агрессивный маркетинг через соцсети и технически грамотная обертка создают иллюзию легитимности. Разоблачение заняло годы — за это время организаторы успели охватить несколько регионов страны и привлечь сотни вкладчиков.

Источник: Национальная Полиция Украины

