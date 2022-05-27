Киберпреступники при помощи фишинга воруют виртуальную недвижимость в метавселенной, которая стоит от $10 тыс.

Некоторые инвесторы, вложившие деньги в метавселенную, сообщают, что они стали жертвами хакеров. Злоумышленники обманом вынуждают людей переходить по фишинговым ссылкам, после чего похищают учётные записи и активы пользователей.

Растущая популярность инвестиций в метавселенную, в которой пользователи покупают виртуальную «землю» на различных платформах в надежде, что она будет расти в цене, также привела к активизации злоумышленников. Об этом свидетельствуют многочисленные истории жертв фишинговых атак, заявления властей и специалистов по кибербезопасности.

Существует несколько популярных платформ по продаже недвижимости в метавселенной, например, The Sandbox, Decentraland и SuperWorld. Пользователи делают ставки на виртуальные участки земли через торговые площадки NFT, такие, как OpenSea. Этот процесс во многом похож на покупку недвижимости в реальном мире. Когда инвестор покупает виртуальную землю, недвижимость переводится в его цифровой кошелек, а покупка записывается в блокчейне, что, по сути, служит эквивалентом договора купли-продажи. Затем владелец может построить что угодно на земле, от жилого дома до украшенной концертной площадки. Поскольку многие из этих виртуальных миров имеют небольшое количество земельных участков, инвесторы посчитали, что по мере роста популярности платформ будет расти и стоимость их собственности.

Но виртуальные активы также заинтересовали и злоумышленников. Они создают площадки, которые внешне напоминают платформы по продаже недвижимости в метавселенной, а затем завлекают пользователей на эти ресурсы с целью украсть их учётные записи. И многие пользователи попадаются на эти удочки. Получив доступ к учётным данным, злоумышленники могут извлечь цифровые активы пользователей и перепродать украденную землю на онлайн-рынке.

Пока что правоохранительные органы не ведут статистику о том, сколько инвесторов потеряли в результате подобного мошенничества. Однако по данным Chainalysis, хакеры смогли получить доступ к сотням учётных записей Decentraland. А сумма инвестиций в один участок виртуальной недвижимости зачастую превышает $10 тыс.

Источник: cnbc