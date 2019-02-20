«Киевcтар» запустил сеть 4G в 100 новых населенных пунктах в 3 областях Украины

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Оператор сотовой связи «Киевстар» завил об очередном расширении покрытия связи 4G. На этот раз к сети 4G подключены новые населённые пункты в Винницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Мобильный интернет 4G появился в районных центрах Татаров, Ворохта, Яремче, Микуличин, Городенка, Яблуница, Чортков, Збараж, Теребовля и селах этих районов. Благодаря этому ещё более 315 тысяч жителей Украины в 100 населенных пунктах получили доступ к высокоскоростной связи нового поколения. Абоненты «Киевстар», которые проживают в этих населённых пунктах и пользуются USIM-картами и смартфонами с 4G модулем, получат бонусные 10 тыс. МБ. Воспользоваться бонусом абоненты смогут в течение 30 дней.

На сегодня сеть 4G от «Киевстар» охватила 3831 населенный пункт, где проживают 21,7 млн жителей Украины, а это – 52,3% населения. Ознакомиться с детальной картой покрытия сети 4G можно на официальном сайте оператора.