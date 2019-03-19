Киевстар дополнил умную IoT-автосигнализацию «Автотрекинг» веб-интерфейсом, который упростит контроль за несколькими автомобилями одновременно

Услуга «Автотрекинг» от Киевстар была запущена в 2018 году, однако мобильный оператор не ограничился предложением для частных лиц и расширил возможности сервиса для удобства бизнес-клиентов (например, страховых компаний или автопарков такси и курьерских доставок).

Полный пакет услуги «Автотрекинга» состоит из двух устройств: «Автоинформера», который подключается к электросети автомобиля и «Автомаяк», который прячется в автомобиль и не обнаруживается сканерами угонщиков. Управление устройствами и контроль осуществляются в бесплатном мобильном приложении, которое можно скачать в Apple Store или Play Market.

Кроме того, для владельцев автопарков доступен веб-интерфейс, специально разработанный для контроля за несколькими автомобилями одновременно, где в случае угона можно отследить транспортное средство быстрее. Услуга тарифицируется с номера абонента Киевстар. С помощью интерактивного сайта бизнес-пользователь сможет видеть на карте все свои автомаяки в момент их выхода на связь согласно расписания, настроенного в приложении. Чем больше маяков у пользователя, тем полезнее веб-интерфейс, где контроль автопарка происходит на экране монитора.

Напомним, что умная автосигнализация «Автотрекинг» от Киевстар совместима с автомобилями от 2007 года выпуска и младше с разъемом OBD-2. Система позволяет контролировать состояние и местонахождение машины, сообщая о включении зажигания, ударе автомобиля, начале движения, отсутствии сигнала и т.д.

Источник: Киевстар