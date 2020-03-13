«Киевстар» подключил к 4G ещё 514 населенных пунктов Украины и теперь обеспечивает охват более 3/4 населения страны

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Компания «Киевстар» сообщила об очередном увеличении территории покрытия сети 4G в 22 областях Украины. Отмечается, что благодаря включению новых базовых станций, доступ к скоростному мобильному интернету получили жители еще 514 населенных пунктов.

В частности покрытие сети 4G появилось в населённых пунктах Белозерское, Святогорск, Острое (Донецкая обл), Золотое (Луганская обл), а также сотнях сёл на территории, где проживает свыше 306 тыс. человек. В результате, услуги 4G связи в сети «Киевстар» доступны для более 76% населения Украины.

Отмечается, что за два года с момента запуска 4G в Украине, в сети «Киевстар» возможностями новой мобильной технологии уже воспользовалось более 10 млн абонентов. В 2019 году объемы использования дата-трафика выросли на 54%, по сравнению с 2018 годом, до 4263 МБ на абонента. При этом более 50% всего трафика использовано в сети 4G.