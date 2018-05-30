«Киевстар» упростил замену SIM-карт на USIM с поддержкой 4G для контрактных и корпоративных абонентов

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Оператор мобильной связи «Киевстар» сообщил об упрощении процедуры получения USIM-карт, благодаря чему корпоративные и контрактные абоненты смогут быстрее начать пользоваться 4G-связью.

Если раньше, чтобы получить USIM в одном из магазинов мобильного оператора контрактным абонентам необходимо было предъявить свой паспорт, а корпоративным – еще и документы от компании, то сейчас идентификация пользователей происходит только с помощью SMS-пароля.

Заменить по упрощенной процедуре SIM-карту на USIM можно только в том случае, если она не заблокирована. Это позволяет обеспечить необходимый уровень защищённости персональных данных корпоративных и контрактных абонентов. При этом, заменить можно как основную SIM-карту, так и SIM-пару.

«У современного человека темп жизни очень быстрый. И никакие бюрократические задержки, как и стояние в очередях, уже неприемлемы, — комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке компании Киевстар. – Поэтому мы тщательно пересмотрели процедуры, которые были связаны с заменой старых «симок» на 4G. Скорости сети нового поколения ускоряют и процессы нашего общения с клиентами».

Абоненты «Киевстар» предоплаченной формы обслуживания, кроме замены SIM-карты в фирменном магазине Киевстар, также могут воспользоваться удаленной заменой. С подробной инструкцией для удаленной замены можно ознакомится по следующей ссылке.

Напомним, что для того, чтобы проверить поддержку SIM-карты сетей четвертого поколения, можно воспользоваться специальным USSD-кодом * 245 * 4 #. В свою очередь для проверки смартфона на совместимость c 4G следует использовать код * 245 * 5 #.

Источник: Киевстар