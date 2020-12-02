«Киевстар» запускает услугу юридических консультаций – «Юрист онлайн»





Оператор сотовой связи «Киевстар» сообщил о доступности новой услуги для своих клиентов. Отныне абоненты оператора могут получить квалифицированную юридическую консультацию по телефону или на сайте, а также помощь в подготовке правовых документов. Платить за услугу можно с мобильного счёта.

Пользователям услуги «Юрист онлайн» предлагаются юридические консультации по вопросам в семейном, наследственном, налоговом праве, не связанных с ведением бизнеса, а также в вопросах, связанных с владением и использованием автомобиля, недвижимости, коммунальных услуг. Работающие в сервисе юристы также помогают подготовить некоторые юридические документы, такие как заявления, договоры, иски, доверенности и др. Партнером сервиса является ООО «Юридические и налоговые советники», которое предоставляет консультации в области права, налогообложения, аудита и др.

В рамках услуги «Юрист онлайн» есть два варианта подписки. Вариант «Юрист онлайн классический» предусматривает консультацию по трём вопросам и подготовку трёх сделок. Стоимость подписки составляет 30 грн в месяц. Пакет «Юрист онлайн безлимитный» предлагает безлимитное количество консультаций и подготовку до 10 правовых документов, его стоимость составляет 50 грн. в месяц. Стоимость подписки списывается с мобильного счёта абонента.

Для работы с услугой необходимо подать заявку на ее подключение, после чего приходит SMS-сообщение с подтверждением. Консультацию можно получить в рабочие дни (понедельник-пятница, 8:00-20:00) по звонку на номер 772 (звонки с номеров «Киевстар» в пределах Украины не тарифицируются) или на сайте в личном кабинете, где также можно загрузить документы для их проверки юристом.