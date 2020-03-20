Киевстар предложил украинским бизнес-клиентам доступ к облачной платформе Microsoft Azure

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Компания Киевстар совместно с Microsoft первой среди мобильных операторов в Украине предложила украинским бизнес-клиентам облачную платформу Microsoft Azure. Теперь клиенты смогут размещать данные в пределах Украины при разработке и администрировании приложений и развертывании IT-инфраструктуры компании.

Согласно данным Microsoft, более 95% компаний рейтинга Fortune 500 доверяют свою IT-инфраструктуру облаку Microsoft Azure. Microsoft Azure сочетает в себе модели облачных сервисов IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис): виртуальные серверы, хранилища данных, сети, операционные системы и доступ службам для разработки и развёртывания облачных приложений.

В модели IaaS пользователи получают ресурсы, а именно виртуальные серверы с определенной вычислительной мощностью и объемами памяти. В модели PaaS клиенты используют ресурсы IaaS, вместе с готовыми инструментами для разработки приложений для упрощения старта работы в облаке. PaaS позволяет клиентам постепенно переносить свои процессы в облако — от самых простых рабочих задач и работы самого ПО до анализа больших данных и управления базами данных.

Благодаря доступу к облаку Microsoft Azure, который предлагает Киевстар, клиенты смогут разрабатывать и внедрять гибридные облачные приложения для бизнеса, применять методики DevOps и размещать данные в пределах Украины, оставаясь при этом в рамках правового поля.

Дополнительными преимуществами является то, что бизнес-клиенты Киевстар платят за фактически использованный объем и количество полученных облачных сервисов; заключают контракт с компанией Киевстар; получают персональное корпоративное обслуживание от команды экспертов по облачным продуктам в Киевстар. По мере необходимости для решения сложных технических задач привлекаются специалисты Microsoft.

«Благодаря стратегическому партнерству с Microsoft и в рамках подписанного меморандума между двумя компаниями мы намерены расширять портфель облачных сервисов и продуктов, работать над созданием экосистемы IoT решений на базе Azure, которые будут подкреплены анализом больших данных, технологиями мобильной связи и вычислительными возможностями телеком-оператора» — прокомментировал Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар.

Напомним, что Киевстар заключил стратегическое партнерство с компанией Microsoft в ноябре 2019 года, подписав Меморандум о взаимопонимании, целью которого является совместная работа над комплексными клиентскими проектами на основе технологий и возможностей IoT, больших данных, искусственного интеллекта и облачных вычислений.

Источник: Киевстар