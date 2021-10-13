Пандемія коронавірусу пришвидшила темпи розвитку галузі медичних технологій в Україні. При цьому глобально зростання ринку перевищило прогнози минулих років на 73%. Разом із запитом на діагностику захворювань на ранніх етапах, рішення телемедицини та інші medtech-проєкти, збільшився також попит на ІТ-спеціалістів. За даними ІТ-компанії GlobalLogic, з початку 2020 року кількість українських інженерів на проєктах у галузі медицини зросла на 35%.

Глобально з 2013 року галузь телемедицини за обсягом виросла у 4 рази й вже у 2020 році сягнула 62,45 млрд доларів США. При цьому ринок розвивається швидше, ніж передбачалось за базовим сценарієм до пандемії, – зростання на 73% перевищило прогнози минулих років. Згідно з доповіддю Global Telehealth Market, ринок телемедицини зростатиме в середньому на 26,5% щороку й досягне 475,5 млрд доларів США до 2026 року.

Світові medtech-компанії розширили спектр послуг і технологій зі збільшенням попиту на цифрову медицину. Так, дві третини з них очікують, що через 4 роки онлайн-канали становитимуть понад 20% їхнього доходу. У 2020 році 80% медичних компаній перерозподілили понад 20% своїх маркетингових витрат на цифрові канали.

Розвиток медичних технологій пришвидшився й в Україні. Серед наймасштабніших medtech-розробок, з якими працюють українські спеціалісти GlobalLogic, – інструменти телемедицини, платформи для клінічних досліджень, системи для автоматичного введення ліків у організм людини, рішення для діагностики захворювань на ранніх етапах завдяки штучному інтелекту. Загалом це понад 100 продуктів різної складності.

“Українські інженери мають сильну експертизу у медичних технологіях, а розробки, до яких долучаються спеціалісти, рятують життя мільйонів людей у всьому світі. GlobalLogic створює медичні ІТ-продукти понад 15 років і кожний із них сертифікований залежно від потенційного впливу на життя і здоров’я людини. Крім того, зі зростанням кількості активних медичних проєктів, наша медтех-команда стає більшою. За минулий рік вона виросла на 35% у порівнянні з 2019 роком. Наші інженери розробляють як складні пристрої, так і медичне програмне забезпечення для клінік, карет швидкої допомоги тощо“, – коментує Наталія Сіромаха, молодша віцепрезидентка з інжинірингу в GlobalLogic.

Глобальний попит зростає не лише на телемедичні рішення. Так, медичними закладами та компаніями все більше впроваджуються технології штучного інтелекту, інтернету речей (ІоТ), VR/AR та машинного навчання. До 2026 року обсяг ринку штучного інтелекту зросте у 9 разів й перевищить 45 млрд доларів США. А частка медичних розробок із використанням AR/VR-технологій досягне 9,5 млрд доларів США впродовж наступних 7-ми років. Ускладнення операцій, потреба в більш інноваційних рішеннях та попит на онлайн-обстеження стимулюють зростання усіх сегментів ринку медичних розробок в Україні та світі.

За час пандемії користувачі почали частіше звертатись до сервісів онлайн-медицини, що стимулювало попит на ІТ-рішення з боку medtech-постачальників. У березні 2021 року щомісяця у світі 9 млн людей користувалися сервісами телемедицини, а в пік пандемії ця цифра сягнула 12 млн. За рік кількість віртуальних візитів до лікарів виросла у 38 разів. Для дослідження компанія використовувала внутрішню статистику і дані з відкритих джерел, таких як McKinsey, Global Telehealth Market, Accenture тощо.

Джерело: GlobalLogic