Kingston Technology выкупила долю разработчика контроллеров памяти Phison в компании KSI за $1,7 млрд





Компания Kingston Technology объявила о завершении сделки по выкупу доли одного из крупнейших мировых разработчиков контроллеров для устройств памяти, компании Phison, в совместном предприятии Kingston Solutions, Inc. (KSI). Основанная в 2010 году с целью ускорения продвижения на мировой рынок технологий eMMC, компания KSI является лидером рынка встраиваемых решений для хранений данных, обладая ключевыми патентами и технологиями.

В соответствии с подписанным сегодня соглашением, стоимость выкупленного пакета составила $1,781,640,000. Приобретение акций обеспечило Kingston Technology полный контроль над KSI. В то же время, Phison получила возможность сфокусировать свои ресурсы на исследованиях и разработках технологий для контроллеров нового поколения. Компании планируют продолжить тесное сотрудничество в рамках ключевых проектов.

«Учитывая рост рынка и бизнеса KSI в течение последних 10 лет, покупка доли Phison даст Kingston дополнительное технологическое преимущество перед конкурентами, а также сделает компанию более гибкой в обслуживании своих клиентов по всему миру за счет роста синергии использования ресурсов внутри корпорации, оптимизации сквозных процессов и повышения качества стратегического планирования в рамках всех подразделений Kingston Technology» — отметил председатель совета директоров Kingston Solutions, Inc. Дарвин Чен.

«Kingston является не только важным партнером но и одним из ключевых факторов роста Phison. Контроллеры Phison работают во многих моделях продукции Kingston, включая SSD, USB-накопители и карты памяти, и мы, как и прежде, продолжим обеспечивать наивысший уровень технической поддержки для KSI и клиентов Kingston Technology» — в свою очередь, генеральный директор и председатель Phison К. С. Пуа подчеркнул важность продолжения стратегического сотрудничества между двумя ведущими участниками рынка устройств хранения информации.

Источник: Kingston