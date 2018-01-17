Китайские учёные предлагают уничтожать космический мусор при помощи орбитальных лазерных станций

За последние несколько десятилетий человечество умудрилось заполнить мусором не только сушу и океаны, но даже и околоземное космическое пространство. И теперь проблема утилизации космического мусора стала особенно актуальной для представителей космической отрасли. Китайские исследователи предлагают радикальный способ борьбы с подобным загрязнением – при помощи лазерного оружия.

Исследователи уже провели успешную симуляцию борьбы с космическим мусором при помощи орбитальных лазерных станций, которые могут расстреливать небольшие фрагменты (длиной до 10 см). Система способна измельчать цели за 2 минуты, совершая 20 выстрелов лазера в секунду. В дальнейшем такие фрагменты можно направлять либо в сторону Земли, где они сгорят в атмосфере, или же оттолкнуть в безопасном направлении.

Команда разработчиков считает, что было бы вполне реально создать такие станции. Но создание станций – это не единственный вопрос, есть и другие. Например, сколько требуется таких станций? Где конкретно их требуется разместить? Кто займётся их созданием? Если их возведением займётся Китай, то где гарантия для других стран, что они будут использоваться только для уничтожения космического мусора, а не в качестве оружия? Такой проект может потребовать планирования и международного сотрудничества, прежде чем перейдёт от симуляции в фазу реализации.

Тем не менее существует немало стимулов, чтобы он всё же был реализован. Космический мусор становится всё более серьёзной проблемой. И хотя предлагаемый подход не позволит очистить орбиту Земли от крупных отслуживших своё спутников, но поможет избавиться от множества мелких объектов, которые угрожают космическим кораблям.

Источник: Engadget