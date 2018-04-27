«Китайское качество»: Немцы будут серийно производить электрический кроссовер BMW iX3 только в Китае, после чего экспортировать его в Европу и США

На этой неделе мы рассказали вам о двух электрических кроссоверах от Volkswagen (SOL E20X) и Honda (Everus EV), которые будут выпускаться в Китае для местных потребителей. В отличие от этих моделей электромобиль BMW Concept iX3 собираются продавать по всему миру, включая Европу и США, однако немецкий автоконцерн также решил разместить его производство в Китае.

Данное решение выглядит довольно необычно, так как многие эксперты ожидали, что в BMW предпочтут развернуть сборочные линии для своего первого массового электромобиля на немецких заводах.

Тем не менее немцы решили проводить окончательную сборку серийного BMW iX3 в Китае, после чего экспортировать необходимое количество кроссоверов для потребителей Европы и США. Таким образом компания надеется закрепиться на крупнейшем рынке сбыта, а также сэкономить средства за счет более дешевой рабочей силы, не особо переживая по поводу пресловутого «китайского качества».

Отметим, что в данный момент BMW Group выпускает различные компоненты для электромобилей BMW i на десяти различных заводах по всему миру, включая производственные линии в Дингольфинге (Германия), Спартанберге (США) и Шэньяне (Китай). Именно последние производственные мощности совместного предприятии BMW Brilliance Automotive компания и планирует использовать для серийной сборки BMW iX3, которая должна стартовать в 2020 году.

Напомним, что BMW Concept iX3 получил обновленный дизайн, электродвигатель мощностью 200 кВт (270 л.с.) и батарею емкостью 70 кВтч, которая обеспечивает запас хода на уровне 400 км (250 миль) по измерительному циклу WLTP. Аккумуляторы поддерживают зарядку на скоростных зарядных комплексах мощностью 150 кВт, заряд от 0 до 80% на такой станции займет порядка 30 минут.

Источник: Motor1