«Київпастранс» почав обслуговувати 16 маршрутів, які раніше належали «забороненим» приватним перевізникам (на черзі ще 7)

Із 21 маршруту, щодо яких місто розірвало договори з приватними перевізниками, 16 вже заміщено силами КП «Київпастранс». Про це повідомив під час прес-конференції заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Зокрема, йдеться про маршрути № 157, 177, 178, 181, 182, 523, 542, 586, 575, 151, 410, 582, 249, 514, 498 та 228.

«Сьогодні ми оголошуємо, що ці маршрути, які до моменту передачі в руки маршруточної мафії були флагманськими для «Київпастрансу», починають своє юридичне повернення до магістрального комунального перевізника. Щодо решти 7-ми відбувається юридичне оформлення документів для розірвання угод, і вони теж, імовірно, будуть повернуті комунальному підприємству. Комунальному перевізникові та великим автобусам час повернути першість – усвідомлену і відповідальну», – повідомив Костянтин Усов.

Він також додав, що вже до кінця місяця буде оголошено наступний конкурс на визначення перевізників на київських маршрутах загального користування.

Нагадаємо, що рішення про розірвання договорів на маршрутах, на яких загалом здійснюють перевезення 234 автобуси, було ухвалено Департаментом транспортної інфраструктури за результатами перевірки документів у рамках проведення аудиту з боку Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

Зазначимо, що Київ вже прийняв рішення про підвищення тарифу на проїзд у комунальному транспорті через зростання цін на енергоносії. В КМДА очікують пропозиції від комунальних підприємств щодо економічного обґрунтування тарифу. Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, яку подадуть на обговорення громадськості.

Джерело: КМДА