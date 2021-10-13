Позавчора департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договори з двома приватними перевізниками, що обслуговували 21 міський маршрут загального користування за допомогою 172 маршруток. Вчора процес пішов ще далі — Київ розірвав з кількома перевізниками ще 8 угод про пасажирські перевезення і додатково усуває з вулиць столиці 62 одиниці транспорту з підробленими документами (тобто на сьогодні на столичні вулиці не виїхали вже 234 маршрутки).

Причина припинення співпраці та сама — махінації з конкурсною документацією, виявлені під час аудиторської перевірки Департаментом внутрішнього контролю КМДА. Аудит та ревізія документів тривають, тобто кількість зупинених маршруток може зрости ще більше.

«Місто перевірить всі документи, які зберіглися – за всі роки, стосовно всіх конкурсів щодо всіх без винятку перевізників» — зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

В КМДА також повідомили, що для перевезення киян замість знятих 234 маршрутних автобусів буде задіяний резервний транспорт «Київпастрансу» та інших перевізників.

Нагадаємо, що перевірка виявила, що на попередні конкурси заради перемоги в них деякими перевізниками подавалися сфальшовані дані. Зокрема, невірно вказувалися державні номери та пасажиромісткість автобусів, період оновлення автобусного парку та інформація щодо екологічності машин. Також на конкурс заявлялися одні автобуси, а документи підкладалися на зовсім інші.

Тиждень тому четверо приватних перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури КМДА. Вони хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання ними умов договорів та розривати договори у разі виявлення суттєвих порушень. Це ПП «Парк», ПП «АВЕН – ЕЗЕР», ТОВ «Радонь» і ТОВ «Ярославь – авто» які 458-ма автобусами обслуговують 55 маршрутів, що складає 31% рухомого складу на ринку пасажирських перевезень.

Джерело: КМДА