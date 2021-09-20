



У минулу п’ятницю ми розповіли, що в Києві почали робити платним паркування на окремих вулицях спальних районів. Київтранспарксервіс вирішив більш докладно роз’яснити ситуацію стосовно паркуванная у дворах та вздовж вулиць столиці.

«Місто наразі не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців. Наносити відповідні розмітки й встановлювати інформаційні таблички почали не лише у І зоні, а й ІІ і ІІІ, у тому числі на майданчиках по вул. Урлівській, вул. Анни Ахматової, вул. Олени Пчілки, пр. Григоренко, вул. Срібнокільській та вул. Драгоманова. Переглянути зони та вулиці, які вони включають, можна за наступним посиланням. Ці майданчики знаходяться вздовж доріг і були обладнані знаками платного паркування ще до зміни тарифів» — зазначили в Київтранспарксервісі.

Інспектори з паркування слідкують за тим, щоб кияни дотримувалися правил — не паркувалися на наземних переходах та в зелених зонах, а також сплачували за паркування, якщо це місце є виділеним.

В Київтранспарксервісі також нагадали, що платне паркування автомобілів здійснюється виключно на майданчиках вздовж доріг, де є знаки платного паркування (мапу паркувальних майданчиків можна подивитися тут).

Отже, водії можуть паркуватися безкоштовно скрізь, де це дозволено правилами дорожнього руху. У випадку, якщо ділянка дороги обладнана відповідним знаком, паркування сплачується згідно тарифів однієї з трьох зон:

І зона — центр Києва, частину території в районі «Караваєвих дач» та радіоринку, а також частину території у межах Деміївської площі. Вартість паркування у ній становить 35 грн/год. ;

— центр Києва, частину території в районі «Караваєвих дач» та радіоринку, а також частину території у межах Деміївської площі. Вартість паркування у ній становить ; ІІ зона — райони навколо історичного центру, територій уздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частину Голосіїва, Гідропарку, Деміївки і Лівобережний діловий центр. «Острови» ІІ Зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині ІІІ Зони – біля ринків «Троєщина», «Лісовий» («Юність»), авторинку, метро «Лісова» та музею «Пирогово». Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год. ;

— райони навколо історичного центру, територій уздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частину Голосіїва, Гідропарку, Деміївки і Лівобережний діловий центр. «Острови» ІІ Зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині ІІІ Зони – біля ринків «Троєщина», «Лісовий» («Юність»), авторинку, метро «Лісова» та музею «Пирогово». Вартість паркування у ІІ зоні – ; ІІІ зона — спальні райони міста, і вартість паркування лишається незмінною з 2011 року – 5 грн/год.

Зазначимо, що сплачується паркування виключно безготівково – через мобільні додатки «Київ цифровий», ParkingUA, Privat24, IPay та Easy Pay.

Джерело: Київтранспарксервіс