У Києві почали робити платним паркування на окремих вулицях (тариф — 5 грн в годину, 70 грн на день)





Ще влітку з’явилися чутки, що київська влада планує зробити платним паркування у дворах будинків столиці. На той момент КМДА заперечувала цю інформацію, але в столиці вже зробили платним паркування на окремих вулицях.

Згідно з картою паркувань Києва від КМДА, такі парковки з’явилися на декількох вулицях на Позняках та біля ТРЦ Dream Town на Оболоні.

Паркування вважається платним з 08:00 до 22:00 та діє на таких локаціях:

вул. Урлівська — цілком;

вул. Анни Ахматової — цілком;

вул. Олени Пчілки — цілком;

пр. Григоренка: 24 — 28;

вул. Срібнокільська: від ТРЦ Аркадія до вул. Княжий Затон;

вул. Драгоманова: від вул. Анни Ахматової до вул. Здолбунівської.

У соцмережах місцеві мешканці обурюються такому рішенню, тому що для них залишити автівку біля дому вартує 70 гривень на день.

«Тепер, виходить, немає сенсу залишати автомобіль вдома (економити гроші, не забруднювати повітря) і їхати на роботу громадським транспортом. Простіше заплатити ті ж гроші за паркування біля офісу, але зате їхати в комфорті, ніж штовхатися в громадському транспорті і все одно платити за паркування автомобіля, але вже біля свого будинку», — пише один з жителів Позняків.

Зазначимо, що з 1 липня 2021 року у Києві встановлюються нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та поблизу з центром міста на муніципальних майданчиках уздовж доріг та вулиць.

У І зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становитиме 35 грн/год, а в ІІ зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У спальних районах міста вартість лишається без змін – 5 грн/год.

У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно.

Нагадаємо, що на початку вересня Київрада легалізувала неофіційні нічні паркомайданчики, додавши 214 парковок на 21,657 машиномісць, що принесуть в бюджет 46 млн грн на рік.

Джерело: КМДА, Хмарочос