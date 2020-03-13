Кличко распорядился за четыре года построить линию скоростного трамвая от вокзала до «Дворца Спорта»
Визуализация трамвайной линии на улице Шота Руставели
Мэр Виталий Кличко поручил начать строительство трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро «Дворец Спорта» — с заездом на Вокзальную площадь. На соответствующее распоряжение (документ) КГГА обратил внимание ресурс «Хмарочос».
Согласно документу, заказчиком инфраструктурного проекта выступит КП «Киевпастранс», которо до конца 2021 года должно разработать проектную документацию и получить все необходимые разрешения (в частности, Министерства культуры).
Ожидается, что все строительные работы будут завершены в 2023 году, а гарантированный ресурс линии составит 10 лет.
Как отмечает источник, проект строительства новой линии скоростного трамвая в центр города начали обсуждать еще в 2017 году. По тогдашним оценкам специалистов, продление действующей линии к «Дворцу Спорта» увеличило бы ее пассажиропоток с 170 до 250 тыс. человек в день. Маршрут должен был пролегать по улице Жилянской или Саксаганского, где наблюдалась крупнейшая в городе плотность рабочих мест, и заканчиваться на улице Шота Руставели — или на Эспланадной, возле ТРЦ «Гулливер». Но спустя несколько месяцев после объявления «Киевпасстрансом» о подготовке технико-экономического обоснования проекта инициативу заблокировал Департамент градостроительства и архитектуры.
Источник: «Хмарочос» и КГГА