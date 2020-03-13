Кличко распорядился за четыре года построить линию скоростного трамвая от вокзала до «Дворца Спорта»

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Визуализация трамвайной линии на улице Шота Руставели

Мэр Виталий Кличко поручил начать строительство трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро «Дворец Спорта» — с заездом на Вокзальную площадь. На соответствующее распоряжение (документ) КГГА обратил внимание ресурс «Хмарочос».

Согласно документу, заказчиком инфраструктурного проекта выступит КП «Киевпастранс», которо до конца 2021 года должно разработать проектную документацию и получить все необходимые разрешения (в частности, Министерства культуры).

Ожидается, что все строительные работы будут завершены в 2023 году, а гарантированный ресурс линии составит 10 лет.

Как отмечает источник, проект строительства новой линии скоростного трамвая в центр города начали обсуждать еще в 2017 году. По тогдашним оценкам специалистов, продление действующей линии к «Дворцу Спорта» увеличило бы ее пассажиропоток с 170 до 250 тыс. человек в день. Маршрут должен был пролегать по улице Жилянской или Саксаганского, где наблюдалась крупнейшая в городе плотность рабочих мест, и заканчиваться на улице Шота Руставели — или на Эспланадной, возле ТРЦ «Гулливер». Но спустя несколько месяцев после объявления «Киевпасстрансом» о подготовке технико-экономического обоснования проекта инициативу заблокировал Департамент градостроительства и архитектуры.

Источник: «Хмарочос» и КГГА