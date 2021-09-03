



Мер Києва Віталій Кличко оглянув 4 нових трамваї – три «PESA» та 1 трамвай «ТАТРА-ЮГ», які надійшли в столицю. За його словами, до кінця року місто отримає ще кілька нових трамваїв.

«Ми продовжуємо оновлювати рухомий склад громадського транспорту столиці та закуповуємо новий транспорт. Днями Київ отримав новий трисекційний трамвай «ТАТРА-ЮГ» вітчизняного виробництва та 3 трамваї «PESA» польського виробництва. Ще 3 трамваї «PESA» надійдуть до кінця цього року. Цей транспорт ми придбали завдяки різним програмам, які втілює столиця», – зазначив Віталій Кличко.

Наприклад, вітчизняні «ТАТРА-ЮГ» – це перший трисекційний трамвай із низькою підлогою з 20, що будуть закуплені за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку.

Загалом на оновлення трамвайного парку Київ отримає 24,9 млн євро кредиту. Кредит є частиною проекту «Міський громадський транспорт України», який підтримує ЄС. Та який спрямований на поліпшення інфраструктури громадського транспорту в українських містах.

У вагоні 59 місць для сидіння, зокрема для людей з інвалідністю. Кондиціонери – в кабіні водія та в салоні. Усього трисекційний трамвай може перевозити близько 260 пасажирів. У салоні спереду та ззаду встановлені відеокамери для фіксації дорожнього руху та салону всередині.

Трамвай оснащений GPS-трекером, системою електронного квитка та системою підрахунку і обліку пасажирів. Перший трамвай «ТАТРА-ЮГ» вийде на маршрут на лівому березі. Згідно з графіком поставки, всі 20 трамваїв КП «Київпастранс» має отримати до початку 2023 року.

«Польські «PESA» місто закуповує вже кілька років. Вони добре себе показали під час експлуатації. Процедури закупівлі здійснювались за кошти міста та через тендери. Нові трамвайні вагони довжиною понад 26 метрів, розраховані на 60 посадочних місць. Зокрема, є місця для людей з інвалідністю. Трамваї з низьким рівнем підлоги, оснащені кондиціонерами в кабіні водія та в салоні, обладнані пандусами для маломобільних пасажирів, системою відеоспостереження та системами аудіовізуального сповіщення», – зазначив Віталій Кличко.

У салоні трамваю також встановлені відеокамери. Трамваї оснащені GPS-трекерами та системами електронного квитка, cистемами підрахунку то обліку пасажирів. Трамвайні вагони перебуватимуть у Дарницькому депо та після налагоджувальних робіт вийдуть на маршрути.

«Нові трамваї не тільки підвищать комфорт пересування жителів та гостей столиці, але й прискорять перехід до більш енергоефективного та екологічного транспорту. Всього з 2015 року місто закупило 139 нових тролейбусів, 75 трамваїв та 307 автобусів», – наголосив Віталій Кличко.

Раніше в КМДА повідомили, що на повну заміну всіх маршруток на автобуси столиці необхідно 15 млрд грн. Також невдовзі Київ почне переходити на екологічні електробуси — перші екземпляри вийдуть на столичні маршрути вже в найближчі два роки.

Джерело: КМДА