КМДА: Щоб повністю замінити всі маршрутки Києва на автобуси потрібно 15 млрд грн





Заступник голови КМДА Костянтин Усов в інтерв’ю одному з столичних виданнь повідомив, скільки потрібно коштів на повну заміну всіх маршруток Києва на більш комфортні повнорозмірні автобуси.

Зокрема він порахував, що перевізникам, аби придбати нові маршрутки, треба мінімум 6 млрд грн. Але враховуючи те, що місто не хоче бачити маршрутки взагалі, на їх заміну повинні закупити не менше 1000 повнорозмірних автобусів, які коштуватимуть мінімум 10 млрд грн, плюс 50% на оснащення виробничої бази.

За словами Костянтина Усова 15 млрд грн – це непідйомна для Києва сума. І навіть якщо говорити про співпрацю з міжнародними фінансовими установами, які готові давати довгі і дешеві кредити, то місто має ліміт на запозичення в конкретну мить часу, якій складає $200 млн (5,3 млрд грн).

Саме тому столиця намагається змінювати умови в столичних маршрутках новими стандартами. Окрім абсолютно нових автобусів приватні перевізники також можуть спробувати варіанти з вживаними моделями — саме так зробив перевізник на маршруті №150, де з’явилися гібридні маршрутки Volvo 7700 Hybrid з Люксембургу.

Зазначимо, що КМДА почала підписувати з київськими перевізниками нові договори, де вимагає в маршрутках температурний режим, заборону музики та реклами, кнопки зупинки, уніформу для водіїв, спілкування українською тощо. Після цього перевізники заявили, що не можуть втілити в життя нові вимоги до маршруток та зажадали від КМДА бюджетних коштів на модернізацію власних автопарків.

Джерело: The Village