КМДА пообіцяла збільшити веломережу Києва на 100 км упродовж поточного року





Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що столиця активно розширює веломережу — роботи ведуть одночасно у 3-х напрямках: створення нової велоінфраструктури в рамках робіт із реконструкції та капітального ремонту доріг, збільшення кількості вулиць із суміщеним рухом велосипедного та громадського транспорту, а також впровадження нових схем організації дорожнього руху.

«На сьогодні велосипедисти Києва користуються 28 смугами для руху громадського транспорту. У 2021 році до цих вулиць плануємо додати ще шість: вулиці Лугову, Івашкевича, Братиславську, Харківське шосе, проспекти Правди і Юрія Гагаріна. Необхідна документація для запровадження смуг громадського транспорту на цих вулицях перебуває на завершальних етапах розробки, погодження чи реалізації. До слова, на просп. Гагаріна необхідні дорожні знаки планується встановити вже цього тижня», – сказав Олександр Густєлєв.

Він нагадав, що торік Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, надав дозвіл велосипедистам рухатись смугами громадського транспорту. Ініціатором та рушійною силою цих змін була саме київська міська влада, яка започаткувала такий експеримент ще у 2018 році на бульварі Дружби народів, за погодженням із Національною поліцією.

«Інший напрям покращення велоінфраструктури столиці – впровадження нових схем організації дорожнього руху. На сьогодні Департамент транспортної інфраструктури вже розробив нові схеми організації дорожнього руху 50 вулиць. Із них погоджені та планується реалізувати найближчим часом на 20 вулицях – бульварі Вацлава Гавела, вулицях Героїв Севастополя, Набережно-Рибальська, Спаська, Прорізна, Лисенка, Гаврилишина, Шолуденка та інших», – повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, нова велосипедна інфраструктура влаштовується і в рамках робіт із реконструкції та капітального ремонту доріг. Так, нині продовжується будівництво ІІ черги проспекту Степана Бандери, де триває влаштування двосторонньої велосипедної доріжки завдовжки 1,3 км. Вона стане продовженням велоінфраструктури, облаштованої у минулому році. Також двосторонні велодоріжки роблять на вулицях Чорнобильській та Борщагівській. Остання стане частиною веломаршруту «Борщагівка-Центр».

Ще один важливий інфраструктурний об’єкт – Бессарабська площа. На сьогодні промодельовано рішення з перекриттям частини самої площі та створення пішохідної зони. Завдяки комплексній схемі реорганізації Бессарабської площі та вулиці Басейної буде продовжена велосипедна інфраструктура, запроєктована на бульварі Лесі Українки.

«Також після відповідного опрацювання нових схем дорожнього руху велосмуги з’являться на вулицях Січових Стрільців, Генерала Алмазова, Московській, Львівській площі, бульварі Лесі Українки, Політехнічному провулку тощо», – зазначив Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, що протягом 2020 року велосмуги і велодоріжки з’явились на вулицях Пушкінській, Рейтарській, Золотоворітській, Ярославів Вал, Івана Франка, Академіка Білецького, Стрілецькій, Бастіонній, Ольгинській, Заньковецької, Олеся Гончара, В’ячеслава Липинського, Туполєва, пров. Володимирському, просп. Любомира Гузара, б-рі Леоніда Бикова, Володимирському узвозі та інших.

Джерело: КМДА