КМДА пропонує в рази підвищити тарифи на паркування автомобілів у Києві





КМДА ініціювала обговорення тарифів на паркування в центрі міста, відповідний проєкт розпорядження Київської міської державної адміністрації вже опубліковано на сайті. Проєктом розпорядження пропонується встановити тариф на паркування в центральній частині міста не більше ніж 35 грн/год, на прилеглих до центру територіях – не більше ніж 25 грн/год, а в спальних районах залишити вартість паркування без змін – у розмірі 5 грн/год.

«Чинні тарифи переглядаються уперше за 12 років. Вони не змінювалися з 2009 року, хоча з того часу ціни змінились на все, включно з обладнанням, енергоносіями та оплатою праці. Принциповим є рішення забезпечити киянам безкоштовне паркування вночі, у вихідні та святкові дні. Врегулювавши попит і пропозицію, ми отримаємо більше вільних місць, зменшимо затори, а також шкідливі викиди від автомобілів і зробимо центр міста чистим, гарним і комфортним», – зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, встановлення тарифу у першу чергу покликане розвантажити центральну частину Києва і зробити її зручною для усіх учасників дорожнього руху.

Разом із цим пропонується змінити вартість одноденного та місячного абонементів на паркування. Згідно з проєктом розпорядження, їхня вартість визначатиметься залежно від тарифу у конкретній частині міста та проміжку часу, на який надається послуга, при цьому діятимуть значні знижки: на денний абонемент – 28% від повної вартості; на місячний абонемент у центрі – 50%. У прилеглих до центру територіях та спальних районах знижки на місячні абонементи становитимуть 60% та 40% відповідно.

Костянтин Усов також зазначив, що місто розробило систему електронних сервісів сплати за паркування, що дасть змогу очистити вулиці Києва від нелегальних паркувальників.

«Механізм електронної оплати виключає людський фактор і створює такі умови, у яких водіям не буде ніякого сенсу платити «самозванцям», оскільки це не звільнить їх від сплати за паркування за офіційним тарифом і від штрафу за його несплату. Нелегальні паркувальники програють бій із прозорими цифровими технологіями і з часом підуть з вулиць міста», – зазначив Костянтин Усов.

Він підкреслив, що більша частина доходів міста від паркування буде спрямована у спеціальний фонд міського бюджету, з якого фінансуватиметься насамперед розвиток громадського транспорту, вдосконалення схем дорожнього руху та підвищення безпеки киян на вулицях міста.

Варто зазначити, що за 2020 рік з оплати за денне паркування до бюджету міста Києва надійшло усього близько 22 млн грн. У той же час, враховуючи, що кількість автівок у місті щороку зростає, кошти від сплати за паркування можуть бути більш суттєвим джерелом наповнення міського бюджету.

Джерело: КМДА