Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 наград и Игра года (бонусом патч и украинская локализация)

Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025, получив девять наград, включая «Игру года». Это новый исторический результат, который завоевала новоиспеченная студия Sandfall Interactive.

На The Game Awards 2025 игра выиграла все категории, в которых была номинирована, кроме двух — «Лучший звуковой дизайн» (победила Battlefield 6) и «Выбор игроков» (Wuthering Waves). Все остальные призы ушли к дебютному проекту Sandfall Interactive, а главный «Игра года» команда получила в конкуренции с Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades 2, Hollow Knight: Silksong и Kingdom Come: Deliverance 2.

Перечень наград Clair Obscur: Экспедиция 33 на TGA 2025:

«Игра года»

«Лучшая режиссура»

«Лучший рассказ»

«Лучшая художественная режиссура»

«Лучший саундтрек и музыка»

«Лучшая независимая игра»

«Лучшая дебютная инди-игра»

«Лучшая ролевая игра»

«Лучшая актерская игра» (Дженнифер Инглиш)

Во время вручения «Игры года» режиссер Гийом Брош поблагодарил невероятной команде Sandfall Interactive». А еще неизвестным «героям» индустрии, «которые создают обучающие видео на YouTube о том, как создавать игры, поскольку мы раньше не имели представления, как создавать игры». Также он обратился к Хиронобу Сакагучи (отцу Final Fantasy), который вдохновил его стать разработчиком игр, и завершил речь анонсом патча для Clair Obscur.

Речь идет про бесплатное обновление Thank You («Спасибо») с обещанной украинской локализацией и дополнительным контентом. Обновление добавляет новых боссов эндшпиля и врагов из Бесконечной Башни, новую музыку и долгожданный фоторежим. Также появились новые костюмы для Экспедиции, Люмины и оружие. Теперь можно хранить до 50 комплектов снаряжения для различных тактик. Это праздничное обновление, созданное как благодарность фанатам.

Отметим, что Clair Obscur — дебют студии, который вышел в апреле, сразу после Oblivion Remastered и в первый день релиза появился в Game Pass. Несмотря на конкуренцию, игра быстро завоевала популярность и к октябрю продалась тиражом 5 млн копий. Как напоминает Culture Crave, теперь она присоединилась к списку победителей, которыми ранее были Astro Bot, Baldur’s Gate 3, Elden Ring и It Takes Two. Еще раньше главную награду забрали The Last of Us Part II, Sekiro, God of War, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Overwatch.