У Clair Obscur: Expedition 33 забрали звание "Игры года" из-за использования ИИ

Clair Obscur: Expedition 33 потеряла звание «Игры года» и «Дебютной игры» на Indie Game Awards из-за использования генеративного ИИ. Организаторы отозвали награды всего через два дня после их вручения.

Indie Game Awards пояснила решение просто: во время подачи игры на награды Sandfall Interactive сказала, что генеративный ИИ в разработке не использовался. После выхода проекта выяснилось другое. В день релиза Clair Obscur имела текстуры, созданные с помощью ИИ. Этого оказалось достаточно для дисквалификации.

Дело в том, что сейчас таких текстур нет в Expedition 33. Разработчики заменили их патчем уже через 5 дней, когда увидели замечания игроков и журналистов. Sandfall никогда не скрывала, что при разработке ограниченно использовала генеративный ИИ, но для финальной версии подготовила арты, нарисованные художниками. То есть текстуры, которые забыли убрать, были плейсхолдерами — «заглушками», которые показывали, куда надо разместить нужный элемент.

Именно поэтому, похоже, студия подумала, что ИИ-текстуры не считаются действительными, если их удалили в самом начале и они были просто «заглушками». Однако Indie Game Awards хватило самого факта их появления в финальной версии игры, что нарушает правила конкурса.

Те самые ИИ-текстуры в Clair Obscur: Expedition 33

После дисквалификации Indie Game Awards передала награды другим играм. В категории дебюта победит Sorry We’re Closed, а звание «Игра года» получила Blue Prince. Речи разработчиков обещают опубликовать в начале 2026 года.

Blue Prince

Это решение касается только Indie Game Awards. На The Game Awards 2025 игра новоиспеченной французской студии стала одним из главных триумфаторов: она забрала «Игру года», «Лучшую дебютную инди-игру» и еще несколько наград.

В соцсетях иногда критиковали Clair Obscur: Expedition 33 за статус инди-игры. Ведь Sandfall для NYT ранее говорила, проект стоил менее $10 млн, а сам он привлек звезд для озвучивания. Хотя это очень скромная сумма для AAA-игр, которые часто стоят сотни миллионов долларов0, но все еще огромная для инди.

Источник: Polygon

