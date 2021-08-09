Компания Radford представила свой первый автомобиль, спорткар Type 62/2





Легендарное британское кузовное ателье Radford, возрожденное чемпионом мира Formula One Дженсоном Баттоном и его деловыми партнерами, представило свой первый автомобиль. Им стало переосмысление культового спортпрототипа Lotus Type 62, разработанного Колином Чэпмэном в 1969 г. Машина, выполненная с использованием современных технологий, получила имя Radford Type 62/2.

Кузовное ателье Харольда Радфорда было основано в 1948 г. и принимало участие в таких громких проектах, как создание прототипа легендарного Ford GT40, того самого, что вы могли видеть в фильме Ford v Ferrari; модификация по персональному заказу Ливерпульской четверки автомобилей Mini Cooper (каждая машина стоила дороже новенького Rolls-Royces), превращение Bentley Countryman в заряженный универсал Bentley Countryman; модификация Aston Martin DB5 Shooting Brakes и т.д.

В марте 2021 г. стало известно, что компанию, фактически закрытую в конце 60-х гг. прошлого века, возродят частные инвесторы во главе с чемпионом мира Formula One Дженсоном Баттоном, ставшим тест-пилотом и послом марки. Среди других инвесторов: телеведущий Ант Антстед (программа «Махинаторы» на канале Discovery), автомобильный дизайнер Марк Стаббз и адвокат Роджер Бель. О том, что Lotus заказала ателье Radford разработку кузова спорткара в котором угадывали бы черты Lotus Type 62 стало известно еще в мае 2021 г., теперь же автомобиль Radford Type 62/2 представлен официально.

В отличие от спортпрототипа Lotus Type 62, купе Radford Type 62/2 – это дорожная модель, хотя заряжена она будет очень неплохо. Двигателем c 62/2 поделился другой спортивный автомобиль Lotus, снимаемая в этом году с производства Lotus Evora. Это заднерасположенный Toyota V6 3.5 мощностью 436 л.с. с крутящим моментом 450 Н•м. Но, если для Evora это максимальная мощность, то у Type 62/2 такой двигатель установлен на самую младшую модель Classic. Версия Type 62/2 Gold Leaf будет оснащаться прокаченным двигателем с другими поршнями и распредвалом, которые поднимаю мощность до 507 л.с. Ну а у топовой версии Type 62/2 JPS уже другой нагнетатель и целых 608 л.с. Интересно, что все версии отличаются и ливреями, связанными со спонсорами гоночной команды Lotus 60-70-х прошлого века, отсюда и сигаретные названия версий автомобиля.

Кузов двухдверного купе, действительно вызывающий ассоциации с машинами 60-х гг. прошлого века, выполнен с применением углепластика и алюминия и имеет низкую сухую массу – всего 1000 кг. Отличительная особенность машины – оригинальный спойлер «двойной утиный хвост». Из технологических новинок – семиступенчатая автоматическая коробка передач (кроме модели Classic, которая, само собой, идет с механикой) с задним дифференциалом повышенного трения с электронным управлением; зеркала-камеры с выводом картинки на экраны в салоне и цифровая приборная панель. Естественно, есть и Bluetooth, и Wi-Fi.

Всего Radford планируется выпустить лишь 62 такие машины. Производство стартует в Калифорнии до конца в 2021 г., а в начале 2022 г. первые модели обретут владельцев. При этом каждый экземпляр Type 62/2 будет подвергаться глубокой кастомизации по пожеланиям заказчика. Цена на автомобиль лимитированной серии пока не объявлена.