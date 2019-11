Рецензия на фильм Ford v Ferrari / «Аутсайдеры»

Если вы приготовились в очередной раз возмущаться недалекости украинских прокатчиков, умудрившихся перевести название фильма Ford v Ferrari как «Аутсайдеры», не торопитесь. Дело в том, что заглавие картины в США, то самое Ford v Ferrari – это тоже маркетинговый трюк. Как и Le Mans ’66 — название, под которым лента вышла в европейском прокате. На самом деле спортивная драма Джеймса Мэнголда рассказывает даже не о легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» 1966 г., не об эпическом противостоянии Ford GT40 Mark II и Ferrari 330 P3 и не о непримиримой вражде Генри Форд II и Энцо Феррари. Это фильм о двух выдающихся гонщиках, механиках и конструкторах — вероятно, последних гонщиках-универсалах 60-х гг. прошлого века, американце Кэрролле Холле Шелби и англичанине Кеннете Генри Майлзе. Так что по-честному этот фильм должен был называться «Майлз и Шелби», но вряд ли такое название привлекло бы в кинотеатры зрителей.

Ford v Ferrari / «Аутсайдеры» Жанр спортивная драма

Режиссер Джеймс Мэнголд

В ролях Кристиан Бейл (Кен Майлз), Мэтт Деймон (Кэрролл Шелби), Катрина Балф (Молли Майлз), Трейси Леттс (Генри Форд II), Ремо Джироне (Энцо Феррари), Джон Бернтал (Ли Якокка), Джей Джей Филд (Рой Ланн), Ноа Джюп (Питер Майлз), Джош Лукас (Лео Биб), Джек Макмаллен (Чарли Агапиу), Бэнджамин Ригби (Брюс Макларен) и др.

Студии Chernin Entertainment, 20th Century Fox

Год выпуска 2019

Давайте начнем с обязательного практически для всех исторических и биографических фильмов дисклеймера. Ford v Ferrari – это не документальный фильм, некоторые факты в нем искажены в угоду драматичности повествования, некоторые события передвинуты по времени или вовсе проигнорированы, некоторые важные персоны задвинуты в тень, а характер других несколько гипертрофирован.

Да, очень обидно, что в фильме, посвященном в том числе и выдающемуся гоночному автомобилю Ford GT40, не нашлось места для его конструктора Эрика Бродли из Lola Cars (Ford GT40 построен на базе Lola Mk6). А Денни Халму, напарнику Кена Майлза на той самой «24 часа Ле-Мана» 1966 г. и будущему чемпиону мира «Формулы-1», в картине досталось буквально несколько секунд экранного времени (это не преуменьшение). Мало внимания авторы уделили и Брюсу Макларену, создателю легендарной команды McLaren, фактически укравшему у Майлза победу. Что ж, у сценаристов и режиссеров собственные резоны, они концентрируются на главном, чтобы создать драматическую историю, способную достучаться до зрителей. Если вы ищете сухое и точное изложение фактов о той самой гонке, рекомендуем посмотреть неплохой документальный фильм The 24 Hour War (2016).

Немного об истории, легшей в основу картины. В конце 50-х — начале 60-х годов прошлого века доминирование автомобилей Ferrari в гонках на выносливость было тотальным. Машины Ferrari в составе команд Scuderia Ferrari и North American Racing Team выиграли 24 Hours of Le Mans в 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 и 1965 гг. Казалось, никто не способен тягаться с Энцо Феррари и его идеальными гоночными машинами. Вызов итальянцам неожиданно для многих бросил Ford, до того времени игнорировавший автогонки, а причиной стал сам Энцо Феррари и его высокомерность.

Для войны с Ferrari маркетинговый директор Ford Ли Якокка пригласил Кэрролла Шелби, победителя Ле-Мана 1959 г., единственного, кто смог на год прервать победную серию Scuderia Ferrari. Шелби, к тому времени уже не участвующий в гонках и основавший компанию Shelby American (сейчас Carroll Shelby International), занимался разработкой дорожных спорткаров, легендарных AC Cobra. Взяв за основу спортивный прототип Ford GT40, разработанный на базе Lola Mk6, Шелби совместно с Кеном Майлзом и инженерами Ford и Shelby довели машину до нужной кондиции, что позволило Ford побеждать в «24 часа Ле-Мана» в 1966–69 гг.

После изменения в регламенте гонки Ford GT40 не смог принимать участия в 24 Hours of Le Mans, но сама модель возродилась в 2005 г. в виде спорткара Ford GT. Второе поколение Ford GT было представлено в 2015 г., кстати, в гоночной игре Forza Motorsport 6. Ежегодно производится 250 экземпляров Ford GT на продажу, а с 2006 г. модифицированная версия машины участвует в гонках на выносливость, в том числе и в «24 часа Ле-Мана», вот правда, побед в общем зачете не завоевывает. Ford GT40 и Ford GT засветились во множестве гоночных симуляторов и аркад, в том числе в сериях Need for Speed, Forza Motorsport и Forza Horizon. Но вернемся к фильму Ford v Ferrari.

Режиссер Джеймс Мэнголд (Logan, 3:10 to Yuma, Kate & Leopold) при работе над фильмом явно оглядывался на картину Rush (2013) с Крисом Хемсвортом и Даниэлем Брюле, но в этот раз основное внимание уделено не конфликту двух гонщиков на трассе, а конфликту между гонщиками старого поколения, индивидуалистами и мечтателями, способными самостоятельно разработать и починить автомобиль, сесть за руль и привести его к победе в гонке, и крупными автопроизводителями, принесшими в автоспорт корпоративную культуру, иерархию, разделение задач, строгие правила и… командную тактику.

Забавно, что в Ford v Ferrari именно Ferrari, которую последние 20-лет регулярно ругают за использование командной тактики, олицетворяет собой старые гоночные команды и дух свободы, а Ford – новые подходы к участию в гонках и отношение к соревнованиям как к маркетинговому инструменту, способному подстегнуть продажи дорожных автомобилей. Не зря единственный в фильме, кто, кроме Кэрролла Шелби, оценил идеальный круг и всю гонку Кена Майлза – это именно Энцо Феррари. И этот короткий кивок с балкона от Коммендаторе значил для гонщика больше, чем лавры победителя 24 Hours of Le Mans.

Для фильма, рассказывающего о сильных личностях, крайне важен выбор исполнителей главных ролей, и здесь Ford v Ferrari попадает в десятку. Кристиан Бейл и Мэтт Деймон действительно очень сильные актеры, и им удалось показать на экране очень интересных героев. Да, для того, чтобы задействовать всю мимику и пластику Бейла, сценаристам пришлось немного изменить характер реального Кена Майлза, сделав из него одержимого безумца, в то время как в реальности Майлз был достаточно уравновешенным человеком, невероятно корректное поведение которого на трассе отмечали даже соперники. Здесь же Майлз действительно одержим: он разговаривает со своим автомобилем, ругается с менеджерами и соперниками, отбрасывает все, что мешает ему добиться идеала. На игру Кристиана Бейла и Мэтта Деймона действительно интересно смотреть, пойти на Ford v Ferrari можно хотя бы ради этих двух актеров.

Не подкачал и подбор исполнителей на роли второго плана. Отдельное спасибо за итальянского актера Ремо Джироне, известного отечественному зрителю по сериалу «Спрут», исполняющего роль Энцо Феррари. Впрочем, самых искренних похвал заслуживают и Трейси Леттс, великолепно сыгравший Генри Форда II, и Джон Бернтал (сериал The Punisher, фильм Fury, игра Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint) в роли Ли Якокка, и Катрина Балф (сериал Outlander), сыгравшая Молли, жену Майлза, и даже Джош Лукас в роли Лео Биба, директора Ford, ответственного за спортивную программу и ставящего палки в колеса Кена Майлза. Великолепный кастинг.

Ну и, конечно же, какой фильм про гонки без самих гонок. Что ж, гоночные эпизоды в Ford v Ferrari выглядят очень хорошо – в меру реалистично, в меру драматично. Может быть, чуть более драматично, чем в реальности, но все-таки это художественный фильм. Многие эпизоды снимались вживую, а использованные визуальные эффекты в принципе неплохие, хотя несколько сцен аварий показались лично мне слишком игровыми, как в какой-то Need for Speed.

В целом же, несмотря на некоторые исторические неточности и искажения, Ford v Ferrari – отличная гоночная драма, рассказывающая об очень интересном спортивном эпизоде пятидесятилетней давности. Пожалуй, это лучший гоночный фильм со времен уже упомянутого выше Rush (2013). Определенно стоит просмотра, даже несмотря на свой внушительный хронометраж в 152 минуты.