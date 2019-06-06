В 2022 году Daimler выпустит электрический седан Mercedes EQE с парой двигателей мощностью 400 л.с. и запасом хода 600 км

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Компания Daimler планирует выпустить в 2022 году электрический седан Mercedes EQE, который станет прямым конкурентом Tesla Model S по формату и цене (от $75,000 и выше).

Электромобиль будет представлять собой более компактную версию представительского электрического седана Mercedes EQS, который выйдет на рынок на год раньше — в 2021 году. Обе модели будут построены на новой фирменной платформе MEA и, по сути, представлять собой электрические версии моделей E-Class и S-Class.

Рендеры Mercedes EQS

Ожидается, что модель EQE получит два электродвигателя суммарной мощностью порядка 400 л.с., каждый из которых будет приводить в действие свою ось. Батарея неизвестной на данный момент емкости должна обеспечить запас хода на уровне 600 км.

Серийная сборка электромобиля Mercedes EQE будет проходить на «фабрике будущего» Factory 56 в Германии, а также на новом заводе, который немецкий производитель построит в Китае вблизи Пекина. Инвестиции в китайскую фабрику составят порядка 1,5 млрд евро, начиная с 2022 года она будет производить порядка 70,000 электромобилей в год.

Mercedes EQA, EQC, EQV

Напомним, что компания Daimler уже представила несколько электромобилей в рамках электрического семейства EQ, это хэтчбек Mercedes EQA, кроссовер Mercedes EQC и минивэн Mercedes EQV. В 2021 году выйдет компактный кроссовер Mercedes EQB, а также премиум-седан Mercedes EQS.

Немецкий автоконцерн Daimler AG готов проинвестировать 10 миллиардов евро в разработку десяти моделей электромобилей к 2025 году. Все электромобили будут созданы на единой универсальной платформе, получат запас хода не менее 500 км от одной зарядки батарей и динамику разгона на уровне спорткаров семейства Mercedes-Benz AMG.

Источник: Autocar