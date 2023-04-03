Конец эпохи. VW говорит, что следующие модели Passat, Tiguan и T-Roc станут последними автомобилями с ДВС, а Golf 9 не планируется

В интервью немецкому изданию Automobilwoche генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер рассказал о будущем его компании. В основном обсуждение касалось электрификации модельного ряда автомобилей. Как отметил глава VW, компания близка к тому, чтобы прекратить создание новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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Позже в этом году Volkswagen намерена запустить модели следующего поколения Passat (только в кузове универсал) и Tiguan. В 2024 году появится новый Tayron (компактный кроссовер для Китая), а в 2025 году появится обновленный T-Roc. Шефер говорит, что это будут последние автомобили с ДВС следующего поколения, которые будут доступны в 2030-х годах.

«T-Roc — это последний новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в Европе, который мы видим на горизонте. Конечно, другие продукты получат еще большую модернизацию. Но после этого полностью новые автомобили не планируются, по крайней мере, пока».

Популярная линейка Golf уже не увидит модель нового поколения с ДВС. В 2024 году планируется представить обновлённую версию нынешней модели, чтобы сохранить автомобиль конкурентоспособным до конца десятилетия. Девятого поколения Golf с бензиновыми/дизельными двигателями не планируется. Хотя руководство VW не исключает возможность пересмотра планов «если к 2026 или 2027 году мир будет развиваться совершенно иначе, чем ожидалось».

Также Шефер намекнул на вероятное близкое снятие с производства модели Polo. Дело в том, что предстоящие нормы выбросов Евро-7 сделают компактный автомобиль слишком дорогим после добавления гибридной силовой установки. Он сказал, что в конечном итоге такой автомобиль будет стоить примерно столько же, сколько ID.2all 2025 года (плановая цена – менее €25 тыс.). Так что вряд ли будет смысл продавать малолитражный хэтчбек с ДВС по такой цене.

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В 2026 году ожидается появление компактного электрического кроссовера, который может получить название ID.Tiguan. Компания намерена сохранить хорошо известные названия в эпоху электромобилей, так что модели Golf и Tiguan не исчезнут вместе с окончанием эпохи ДВС. Хотя Шефер сказал, что компания не планирует выпускать электрический Golf на платформе MEB/MEB+. Электрическая версия популярного хэтчбека появится только на базе будущей архитектуры SSP, то есть после 2028 года.

VW намерена перейти на продажи только электромобилей в Европе с 2033 года – за 2 года до того, как в ЕС вступит в силу запрет на продажи автомобилей с ДВС.

Источник: motor1