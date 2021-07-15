ЕС хочет полностью отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году





14 июля Еврокомиссия (исполнительный орган власти Европейского союза) презентовала амбициозный план по существенному сокращению выбросов парниковых газов на континенте к 2030 году до уровня 55% от значения 1990 года (сейчас они находятся на уровне 76% от этого значения). Новый пакет предложений называется «Fit for 55», что уже стала поводом для шуток в интернете и, в числе прочего, предполагает отказ от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на бензине и дизельном топливе к 2035 году.

План еще должен быть одобрен Европарламентом и всеми государствами-членами Евросоюза, а его авторы предполагают, что прохождение всех стадий законодательного процесса займет около двух лет. Если же закон будет принят в дальнейшем, то он потребует к 2030 году сокращения общих выбросов CO 2 от новых транспортных средств на 55% по сравнению с текущими уровнями (действующие нормы предполагают менее жесткие нормы со снижением на 37,5% к 2030 году). С 2035 года их углеродные выбросы должны быть нулевыми, что равноценно запрету на продажу в ЕС автомобилей с ДВС.

Как отмечает The Verge, на легковые автомобили приходится около 12% от общего объема выбросов CO 2 в ЕС, так что запрет может стать достаточно эффективным инструментом в борьбе с загрязнением воздуха и ускорить переход на полностью электрические модели автомобилей, что в свою очередь поможет автопроизводителям быстрее окупить инвестиции в разработку и выпуск таких авто. К примеру, Volkswagen намерен к 2030 году довести долю электрических моделей в общей структуре продаж до 70% в Европе и до 50% — в США и Китае, а Mini, входящий в концерн BMW, хочет к 2030 году электрифицировать весь модельный ряд.

Для поддержки перехода на электрические автомобили Еврокомиссия прописала в плане пункт по зарядной инфраструктуре — она хочет, чтобы к 2025 году страны-члены ЕС установили общественные зарядные станции на расстоянии не более 60 километров (37,3 мили) на основных дорогах. В конечном итоге ЕС ожидает 3,5 миллиона новых зарядных станций к 2030 году и 16,3 миллиона — к 2050 году. Ранее ЕС указывал 2050 год как ориентировочный срок для достижения «углеродного нейтралитета». Это именно то, что, по мнению ученых ООН, необходимо, чтобы сдерживать изменения климата на относительно приемлемом уровне. К слову, в 2020 году возобновляемая энергетика в Европе впервые обогнала традиционную (газ и уголь) по доле в общей структуре генерации.

Как отмечалось выше, предложение еще должно быть утверждено всем блоком из 27 стран. Некоторые европейские государства уже объявили о столь же амбициозных целях, а несколько автопроизводителей разработали планы по поэтапному прекращению продаж автомобилей с ДВС на континенте. Но инициатива вполне может встретить сопротивление — например, Франция рассчитывает полностью отказаться от продажи бензиновых и дизельных автомобилей не раньше 2040 года и ищет больше возможностей для маневра в гибридах.

Что касается остальной части мира, Великобритания намерена запретить продажи бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года. Эти же сроки обозначила Калифорния и Канада. На 2030 год нацелились Швеция, Дания, Нидерланды и Израиль. На 2025 — Норвегия, где и так уже продают больше электрических, чем ДВС-автомобилей.

Накануне Минифраструктуры Украины вынесло на общественное обсуждение законопроект, предусматривающий полностью запретить продажу бензиновых и дизельных авто уже с 2030 года. То есть, Минифраструктуры хочет ввести запрет на пять лет раньше, чем ЕС.