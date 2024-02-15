Новости Софт 15.02.2024 в 13:55 comment views icon

Конференция Microsoft Build 2024 начнется 21 мая ─ она сосредоточится на искусственном интеллекте и Copilot

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Корпорация Microsoft сообщила, что ее ежегодная конференция Build 2024 для разработчиков пройдет в Сиэтле с 21 по 23 мая. В анонсе также говорится, что следует ожидать новостей об «ИИ, Copilot и многом другом».

Мероприятие 2023 года ознаменовало возвращение к личному формату, а в этом году конференция должна проходить как в Сиэтле, так и онлайн. В прошлом году Microsoft активизировала усилия в области искусственного интеллекта, которые теперь включают в себя такие инструменты для разработчиков, как Copilot Studio и Windows AI Studio. В этот раз, несомненно, в центре внимания будут ее растущие амбиции в области искусственного интеллекта, распространяющиеся на Windows и Microsoft 365.

Расписание мероприятий Build 2024 еще не опубликовано. В настоящее время на странице конференции потенциальным участникам предлагается подписаться, чтобы узнать, когда откроется регистрация.

Источник: The Verge

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