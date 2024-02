Конференция Microsoft Build 2024 начнется 21 мая ─ она сосредоточится на искусственном интеллекте и Copilot

Корпорация Microsoft сообщила, что ее ежегодная конференция Build 2024 для разработчиков пройдет в Сиэтле с 21 по 23 мая. В анонсе также говорится, что следует ожидать новостей об «ИИ, Copilot и многом другом».

— Microsoft Developer (@msdev) February 14, 2024