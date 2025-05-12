Консоль MSI Claw 8 AI+ получила новый дизайн и 2 ТБ SSD

MSI обновила свою портативную консоль Claw. К сожалению, компания не выпустила версию с новыми мощными процессорами AMD или чипами Intel Core 200V и 16 ГБ оперативной памяти. Кнопка Xbox тоже не появилась. Вместо этого MSI представила новое декоративное оформление с черным и белым цветом для существующей версии Claw 8 AI+.

Итак, к оригинальной версии Sandstorm добавилась новая — Polar Tempest, то есть модель в черно-белом стиле. И все же MSI приберегла для этой версии хоть одно аппаратное обновление. Компания увеличила емкость встроенного хранилища до 2 ТБ.

Портативные игровые консоли MSI Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ используют процессоры Intel Core Ultra 7 258V на базе архитектуры Lunar Lake. Несмотря на продвижение консоли через инфлюенсеров, особой популярностью среди пользователей она не пользовалась. Причин тому несколько. Например, Steam Deck имеет более привлекательную цену, а ASUS ROG Ally ─ лучшую оптимизацию. MSI Claw не считается «плохим» устройством, но оно слишком дорогое, чтобы стать массовым хитом.

Впрочем, MSI, похоже, верит, что новая расцветка может изменить ситуацию. Интересно, что компания не запускала никакой рекламной кампании, не делала официального анонса и не опубликовала пресс-релиза. Новая модель тихо появилась на официальном сайте. Хотя первые упоминания о ней появились еще в апреле.

Характеристики MSI Claw 8 AI+

Процессор до Intel Core Ultra 7 258V

ОС Windows 11 Home

Сенсорный 8-дюймовый FHD+ (1920×1200) дисплей, 120 Гц, 100% sRGB, 500 нит, VRR, уровень IPS

Аналоговые триггеры и стики с эффектом Холла

Аккумулятор емкостью 80 Вт-ч

Опциональный 2 ТБ PCIe Gen4x4 NVMe M.2 SSD

Система охлаждения Cooler Boost HyperFlow

Программируемые макро-клавиши

Два порта Thunderbolt 4

Интерфейс MSI Center M для оптимизации портативного режима

MSI AI Engine для адаптивной настройки системы

В комплекте — 1 месяц подписки на PC Game Pass

Версия MSI Claw 8 AI+ Polar Tempest, по прогнозам, поступит в продажу до конца мая. В некоторых европейских магазинах ее уже можно найти по цене от €1100, а в США — за $999. Объем 2 ТБ является опциональным, но именно он считается главным отличием от модели Sandstorm.

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Источник: videocardz