Консоли PlayStation получили украинский язык интерфейса, а PlayStation 5 вскоре получит поддержку VRR

С выходом обновления от 23 марта 2022 года консоли PlayStation 4 и PlayStation 5 получили поддержку украинского языка интерфейса.

Переводу подвергся только интерфейс консолей. Магазин и описания игр остались на русском языке, Трофеи и все что связано с наполнением от самих разработчиков — на английском.

Пользователи отмечают спорные моменты перевода, например используется слово «Настройки» вместо «Налаштування».

Одновременно с выходом обновления, Sony объявили, что работают над внедрением технологии VRR (Variable Refresh Rate) для консоли PlayStation 5. Эта технология синхронизирует частоту кадров игры с частотой обновления телевизора, что позволяет избежать эффекта тиринга (разрывы кадров) и практически сводит на нет ощущения от просадки кадров. То есть, FPS в игре может варьироваться от 50 до 60, но с включенной функцией VRR игрок этого практически не заметит. Для работы VRR необходим кабель HDMI 2.1 и телевизор с поддержкой этой технологии. Напомним, что в Xbox Series поддержка VRR встроена со старта продаж консоли.