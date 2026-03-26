Housemarque показали 30 минут Saros: выглядит как Returnal, который наконец-то прощает ошибки

VGC опубликовали 30-минутное геймплей-видео новой игры Housemarque — Saros. Студия пригласила прессу со всего мира в Хельсинки, где журналисты сыграли в первые три часа проекта. Игра выходит 30 апреля эксклюзивно на PS5.





Saros — шутер от третьего лица в жанре roguelite с элементами bullet hell. Игрок управляет Арджуном Девраджем, Солтари-Энфорсером, которого отправляют на вражескую планету Каркоса — под постоянным затмением — расследовать исчезновение колонистов. Каркоса выглядит как руины общества, поклонявшегося солнцу: разрушенные соборы, лабиринтные туннели под поверхностью. Главную роль озвучивает Рахул Коли («Месса в полночь», «Падение дома Ашеров»), в каст также возвращается Джейн Перри — Селин из Returnal.

Центральная новинка называется Bullet Ballet: щит Арджуна поглощает энергию вражеских атак и превращает руку персонажа в оружие — Carcosan Power Weapon. Арт-директор Симоне Сильвестри сравнивает движение героя с болидом Формулы-1 — мгновенная реакция, максимальная точность. Арсенал оружия дополнен альтернативным режимом огня через половинное нажатие триггера DualSense.

Средняя зона боя намеренно очищена от деталей — игроку нужна четкая картинка для мгновенных решений. Весь декор вынесено выше линии схватки. Сильвестри советует: кто хочет рассмотреть арт — просто смотрите вверх после боя.

Housemarque учли главную претензию к Returnal. Творческий директор Грегори Лоуден объясняет: игра остается жесткой, но каждая смерть теперь дает прогресс — персонаж возвращается сильнее. Система Carcosan Modifiers позволяет дополнительно регулировать сложность: Protection Modifiers снижают входящий урон или упрощают перезарядку, тогда как Trial Modifiers повышают агрессивность врагов или выключают Second Chance — мгновенное воскрешение после первой гибели.





Хабом служит древний храм «Passage», где можно общаться с экипажем, изучать лор и тратить собранные ресурсы Lucenite и Halycon на прокачку. Между открытыми биомами работает быстрое перемещение — повторно проходить все с начала не придется.

Игра работает на Unreal Engine 5, в производстве задействованы Nixxes Software, PlayStation Studios Creative Arts и XDev. Бюджет разработки достигает десятков миллионов евро. На базовой PS5 игра держит стабильные 60 FPS, поддержка PS5 Pro подтверждена. ПК-версия пока что не анонсирована.

Студия вошла в состав Sony в 2021 году и переехала в новые офисы в 2023-м. Для Housemarque это первое живое медиапревью за несколько лет — промо-цикл Returnal через пандемию проходил полностью онлайн. Показательно, что в 20 минутах от офиса Housemarque находится Remedy Entertainment, которая сейчас работает над Control Resonant.

Стандартное издание стоит $70. Владельцы Digital Deluxe получают ранний доступ с 28 апреля и эксклюзивные наборы брони. Всем, кто оформит предзаказ, достанется броня Hand of Shore Armor. Стоит напомнить, что изначально игра должна была выйти 20 марта, но была перенесена.

Источник: VideoGames Chronicle