Новости Игры 20.04.2026

Сохраните эти четыре настройки PS5, чтобы выжать из консоли максимум: мгновенный буст производительности

София Шадрина

Збережіть ці чотири налаштування PS5, щоб витиснути з консолі максимум: миттєвий буст продуктивності / SONY

PlayStation 5 хорошо справляется со своей работой на заводских настройках, но несколько системных параметров способны существенно изменить ощущения от игры, и большинство игроков их просто не трогают, делится BGR.


Современные игры становятся все тяжелее даже для консолей: разработчики выжимают максимум из железа, а цены на новые устройства продолжают расти из-за дефицита чипов, подогретого спросом со стороны ИИ-индустрии. Поэтому настроить то, что уже есть, — разумный ход. Особенно если вы владелец PS5 Pro, где каждая галочка в меню весит еще больше.

Большинство описанных настроек потребует телевизора с поддержкой HDMI 2.1 — стоит заранее проверить характеристики своего экрана.

VRR — переменная частота обновления

Variable Refresh Rate позволяет консоли динамически подстраивать частоту обновления экрана под происходящее на нем. В тяжелых сценах с большим количеством объектов и эффектов частота снижается — и изображение остается плавным вместо того, чтобы дергаться. Без VRR консоль пытается держать фиксированную частоту, что может привести к тирингу или видимым проседаниям.


Путь: Настройки → Экран и видео → Вывод видео → VRR → Автоматически. Дополнительно стоит включить опцию «Применить к неподдерживаемым играм» — это распространит VRR даже на тайтлы, которые официально его не поддерживают.

ALLM — автоматический режим низкой задержки

Auto Low Latency Mode отключает или обходит часть обработки изображения в смарт-телевизоре — ту самую, которая полезна при просмотре фильмов, но добавляет задержку при игре. Когда ALLM активен, консоль и телевизор «договариваются» между собой и минимизируют input lag. Для шутеров и динамичных игр это ощущается физически.

Путь: Настройки → Экран и видео → Вывод видео → ALLM → Автоматически. Если телевизор не поддерживает функцию — система сообщит об этом всплывающим окном.

Вывод 120 Гц

Эта опция позволяет консоли выводить изображение с частотой до 120 кадров в секунду — если телевизор это поддерживает. Стандартные 30 или 60 fps выглядят заметно менее плавно рядом со 120. В сочетании с VRR и ALLM эта троица настроек дает самый ощутимый визуальный эффект.

Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Путь: Настройки → Экран и видео → Вывод видео → Вывод 120 Гц → Автоматически.

Режим производительности

Performance Mode — один из заранее заданных игровых пресетов, который приоритизирует плавный геймплей над максимальным качеством изображения. Консоль будет поддерживать более стабильную частоту кадров вместо того, чтобы «гнаться» за деталями текстур. Для PS5 Pro актуален и обратный вариант — Resolution Mode, где благодаря более мощному железу качество картинки можно поднять без существенных жертв в плавности.

Путь: Настройки → Сохраненные данные и настройки игры/приложений → Игровые пресеты → Режим производительности или Режим разрешения.

Ни одна из этих настроек не гарантирует одинаковый результат во всех играх — уровень оптимизации у каждого разработчика разный. Но вместе они дают PS5 значительно лучшую основу для работы, чем заводские значения по умолчанию.

Приоритет на преемственность: Sony готовит PS6 с полной поддержкой библиотек PS4 и PS5.


Источник: BGR

Популярные новости

Две версии и доступная цена: Sony разрабатывает новую стратегию для PlayStation 6
Охота начинается снова: Sony анонсировала анимационный фильм Bloodborne с рейтингом R
Трейлер фильма "Человек-паук 4" выпустят фрагментами на аккаунтах "самых больших фанов"
Sony и Honda закрыли электромобиль Afeela еще до старта
Samsung представила Sokatoa: инструмент для поиска проблем с производительностью графики на Android
Чем порадует PS5 в апреле 2026 года: 8 интригующих релизов от Starfield до эксклюзива Saros
SONY запускает The Playerbase — фаны PS попадут в игры через сканирование тела: начали с Gran Turismo 7
Ютубер собрал VR-гарнитуру из CRT-дисплеев: она уничтожает "эффект сетки"
Молодожены ради шутки пригласили Sony на свадьбу: в ответ получили "пак" бесплатных игр PS5
В PS Store обновили систему показа цен для игр: игроки видят стартовую и минимальную за 30 дней
200 МП против полного кадра: неожиданный результат теста Vivo X300 Ultra и Sony A7 III
Производительность MacBook Neo проверили с играми на Windows 11
Intel Nova Lake: одна из конфигураций топовых процессоров получит 2 дополнительных ядра
Spider-Man 3 от Insomniac Games: актер случайно слил начало разработки
Экранизация Elden Ring обрела звезду в касте "The Last of Us"
Бог войны возвращается: инсайдеры прогнозируют анонс новой великой God of War уже в этом месяце
Дешевый спин-офф God of War неожиданно "выстрелил" в США — изменит ли Sony подход к играм?
Неиграбельный Starfield на PS5 разозлил фанов: массово требуют возврата средств
Производство завершено: экранизация The Legend of Zelda переходит к этапу монтажа
Bethesda выпускает Starfield на PS5 с самым большим обновлением после релиза — Free Lanes и Terran Armada
Теперь официально: вышел первый трейлер "Человек-паук 4"
