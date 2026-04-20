Сохраните эти четыре настройки PS5, чтобы выжать из консоли максимум: мгновенный буст производительности

PlayStation 5 хорошо справляется со своей работой на заводских настройках, но несколько системных параметров способны существенно изменить ощущения от игры, и большинство игроков их просто не трогают, делится BGR.





Современные игры становятся все тяжелее даже для консолей: разработчики выжимают максимум из железа, а цены на новые устройства продолжают расти из-за дефицита чипов, подогретого спросом со стороны ИИ-индустрии. Поэтому настроить то, что уже есть, — разумный ход. Особенно если вы владелец PS5 Pro, где каждая галочка в меню весит еще больше.

Большинство описанных настроек потребует телевизора с поддержкой HDMI 2.1 — стоит заранее проверить характеристики своего экрана.

VRR — переменная частота обновления

Variable Refresh Rate позволяет консоли динамически подстраивать частоту обновления экрана под происходящее на нем. В тяжелых сценах с большим количеством объектов и эффектов частота снижается — и изображение остается плавным вместо того, чтобы дергаться. Без VRR консоль пытается держать фиксированную частоту, что может привести к тирингу или видимым проседаниям.





Путь: Настройки → Экран и видео → Вывод видео → VRR → Автоматически. Дополнительно стоит включить опцию «Применить к неподдерживаемым играм» — это распространит VRR даже на тайтлы, которые официально его не поддерживают.

ALLM — автоматический режим низкой задержки

Auto Low Latency Mode отключает или обходит часть обработки изображения в смарт-телевизоре — ту самую, которая полезна при просмотре фильмов, но добавляет задержку при игре. Когда ALLM активен, консоль и телевизор «договариваются» между собой и минимизируют input lag. Для шутеров и динамичных игр это ощущается физически.

Путь: Настройки → Экран и видео → Вывод видео → ALLM → Автоматически. Если телевизор не поддерживает функцию — система сообщит об этом всплывающим окном.

Вывод 120 Гц

Эта опция позволяет консоли выводить изображение с частотой до 120 кадров в секунду — если телевизор это поддерживает. Стандартные 30 или 60 fps выглядят заметно менее плавно рядом со 120. В сочетании с VRR и ALLM эта троица настроек дает самый ощутимый визуальный эффект.

Путь: Настройки → Экран и видео → Вывод видео → Вывод 120 Гц → Автоматически.

Режим производительности

Performance Mode — один из заранее заданных игровых пресетов, который приоритизирует плавный геймплей над максимальным качеством изображения. Консоль будет поддерживать более стабильную частоту кадров вместо того, чтобы «гнаться» за деталями текстур. Для PS5 Pro актуален и обратный вариант — Resolution Mode, где благодаря более мощному железу качество картинки можно поднять без существенных жертв в плавности.

Путь: Настройки → Сохраненные данные и настройки игры/приложений → Игровые пресеты → Режим производительности или Режим разрешения.

Ни одна из этих настроек не гарантирует одинаковый результат во всех играх — уровень оптимизации у каждого разработчика разный. Но вместе они дают PS5 значительно лучшую основу для работы, чем заводские значения по умолчанию.





Источник: BGR